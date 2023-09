En el mundo, la oferta de festivales y experiencias musicales es tan vasta como el territorio mismo. Sin embargo, existe un festival en particular que causa mucha curiosidad entre público local y extranjero. Se trata del Burning Man, un festival/performance/experiencia caracterizado por sus desérticos paisajes (muy a la Mad Max) pero, sobre todo, por la excentricidad de sus asistentes.

Entonces, ¿qué es realmente el Burning Man? Te contamos 10 datos del extravagante festival

El origen de Burning Man y cuándo se fundó

Burning Man es un evento anual de una semana en el desierto de los Estados Unidos, centrado en la comunidad, el arte, la autoexpresión y la autosuficiencia. Comenzó como un ritual de quema durante el solsticio de verano. Se fundó el 22 de junio de 1986 en Baker Beach, San Francisco, como un pequeño performance organizado por los artistas Larry Harvey y Jerry James, los constructores del primer “Hombre”.

Cuándo y dónde se realiza el festival Burning Man

Se celebra en el desierto de Black Rock City, Nevada. Se trata de una región semiárida de lechos de lava y playas, situadas en el Área de Conservación Nacional de Senderos de Emigrantes del Desierto de Black Rock-High Rock Canyon. Está en la sección norte de la Gran Cuenca de Nevada con un lecho que es remanente de un lago seco. Desde su fundación en el año 1986, se celebra anualmente y abarca los nueve días previos al Día del Trabajo.

Cuánto cuesta ir a Burning Man

Durante su última edición del 2023, el costo más económico del abono para los 9 días del Burning Man fue de $2,750 dólares ($47,230 pesos). A eso hay que añadirle el costo del campamento, con la escala deslizándose entre gratis y $5,000 dólares ($85,890 pesos). Y aunque los asistentes pueden traer sus propios suministros de alimentos y bebidas, se calcula que en promedio gastan al rededor de $4,000 ($68,000) dólares. También pueden considerarse otros gastos relacionados como transportación y hospedaje.

Quién toca en Burning Man

En Burning Man, no hay artistas principales ni programación establecida. Los participantes son responsables de crear todo el arte, las actividades y los eventos. Esto incluye esculturas, edificios, espectáculos y vehículos artísticos interactivos, todos inspirados en un tema anual. El tema de esta edición por ejemplo, fue Animalia, celebrando el “mundo animal y nuestro lugar en él”. El evento se describe como una “fiesta contracultural” y una “excusa para festejar en el desierto”.

Playa Techno: el género de Burning Man

Aunque no hay un line up oficial en Burning Man, eso no quiere decir que no haya música. Playa Tech es el nombre con el que se designa al género musical que se ha desarrollado en las entrañas del evento. Históricamente, sus orígenes retroceden a Techo Ghetto, un campamento de sonido y experimentación que hoy día ha desparecido.

Playa Tech es una “forma del subgénero musical tech house, pero mucho más espiritual, tribal, oriental, que te introduce a un trance, música del mundo amigable con la yoga”. En sitios de streaming como Mixcloud y Soundcloud, encontrarás cientos de sets etiquetados con ese nombre, caracterizados por sus sintetizadores con aire psicodélico, alargadas líneas de bajo, vertiginosos cuernos y el sampleo ocasional de un canto espiritual.

El dinero no sirve en Burning Man

En el festival no se aceptan comercios ni marcas y se promueve la desmercantilización, una demanda social que pretende garantizar la viabilidad del derecho de acceso a determinados bienes fuera del mercado. Inicialmente se pensó como una sociedad donde se comparte, regala o se hace trueque, siguiendo el espíritu de los hippies y la contracultura de los 1960; aunque con los años la práctica se percibe un poco menos frecuente. Eso sí, los participantes pueden traen su propia agua, comida y regalos. Todo lo que sea necesario para subsistir durante una semana.

Burning Man y sus 10 principios

El Burning Man y sus comunidades afiliadas se guían por 10 principios que pretenden evocar el espíritu cultural que surgió del evento. Fueron escritos originalmente por Larry Harvey en 2004 como pautas para la organización regional y luego se convirtieron en un criterio universal de la cultura general del movimiento multifacético. Los 10 Principios son:

Inclusión radical

Actos de Regalo

Desmercantilización

Autosuficiencia radical

Autoexpresión radical

Esfuerzo comunitario

Responsabilidad cívica

Sin dejar rastro (medioambiente)

Participación

Inmediación

El arte en Burning Man

Burning Man se destaca por sus impresionantes instalaciones artísticas interactivas que fusionan la cultura maker, la tecnología y la naturaleza. Estas obras invitan a la participación a través de diversos medios, como la escalada, el tacto, la tecnología o el movimiento, y se iluminan de manera espectacular con fuego o LED durante las noches.

El evento promueve la expresión creativa a través de diversas formas de arte, incluyendo la música, las artes escénicas y el teatro de guerrilla, que se presentan en campamentos y áreas de la ciudad. Cada año, cientos de obras de arte, de todos tamaños, llegan a Black Rock City y reciben apoyo para su colocación segura en el desierto. Además, se ofrecen becas de arte para ayudar a los artistas a llevar a cabo proyectos más allá de sus posibilidades económicas, fomentando así comunidades artísticas y promoviendo la expansión regional del evento y su programa de subvenciones.

Los novatos del Burning Man deben pasar por un ritual de iniciación

Si es tu primera vez en el festival, prepárate para ensuciarte de inmediato. Cuando entres por la puerta de la celebración, se te pedirá que levantes la mano si eres virgen de Burning Man. Y luego a los novatos se les dice que se echen al suelo (aquí se llama playa), se revolquen en el polvo y griten: “¡Ya no soy virgen!”. Entonces… ¡hay algo que esperar desde el principio!

Cómo es la ceremonia del fuego del Burning Man

El nombre del evento proviene de su ceremonia culminante: la quema simbólica de una gran efigie de madera, conocida como el “Hombre”, que ocurre en la penúltima noche de Burning Man, que es el sábado por la noche antes del Día del Trabajo. El primer “Hombre” que se quemó media 2.4 metros. Larry Harvey describió más tarde su inspiración para quemar estas estructuras como un acto espontáneo de “autoexpresión radical”. En 1987, el Hombre creció hasta 4.6 m de altura. Para 1988 había crecido hasta 9.1 m.