Durante el transcurso de toda la historia de Metallica, los fans siempre se han cuestionado quién es mejor guitarrista, ¿James Hetfield o Kirk Hammett?

Sin embargo, ¿cómo podríamos saber eso si uno es más un experto en arpegios, riffs y arreglos específicos musicales, y otro es más de ritmos, melodías y armonías?

Pues bueno, recientemente en una entrevista para rc, Kirk Hammett comentó que para él, Hetfield es un genio en la técnica armónica y es extremadamente hábil para hacer armonías y sentar las bases de nuevas canciones.

¿Él? Él es más de crear la magia de los solos; esos que han pasado a la historia y que definitivamente han colocado a Metallica y sus canciones arriba.

Sin embargo, ¿quién gana? Pues nada, en realidad, lo que Hammett comparte es que uno no sería bueno sin el otro; los solos de Kirk no tendrían el filo que tienen si las armonías de Hetfield no tuvieran las melodías que poseen.

¿Duda resuelta? ¡Ahí lo tienen! Ya no se peleen y mejor disfruten de Metallica.

En otras noticias, recordemos la primera vez que Hetfield se presentó completamente solo en un acústico.