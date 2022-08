Puede que recuerden varios sets acústicos de Metallica desde el ’96 hasta el ‘St. Anger‘ y el ‘Death Magnetic‘, pero nunca antes había James Hetfield asistido a un evento en solitario, sin músicos de apoyo ni banda de support en la historia, como lo hizo en el Acoustic 4 a Cure, concierto altruista que reúne a varios músicos de diferentes proyectos para recaudar fondos en pro de hospitales infantiles.

El concierto tomó lugar un 15 de mayo del 2014 en Fillmore, San Francisco CA, donde además, otros nombres como Sammy Hagar se hicieron presentes con sets increíbles que demostraron que ambos líderes, no sólo dependen de sus bandas, sino que por sus propias cuentas también podían reventar escenarios grandes.

Y si bien, el Acoustic 4 a Cure no se veía como a un concierto grande, con el paso de los años se fue creciendo y hoy por hoy, no sólo es uno de los eventos altruistas ma´s queridos, sino también más populares pues sus curadores, no se andan con tonterías.

¡Chequen por acá el show de Hetfield! Solito y dominando cómo siempre.

¡Chequen por acá el setlist que se aventó!

Setlist del primer concierto acústico de James Hetfield

Nothing Else Matters In My Life (cover de The Beatles) Until It Sleeps Turn the Page / Boulevard of Broken Dreams