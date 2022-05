La salud mental es un tema prioritario para la población actual y, con más razón, si eres una figura pública y tus virtudes, así como tus defectos, están constantemente bajo escrutinio. Tal es el caso de James Hetfield, vocalista de Metallica quien, recientemente, se sinceró sobre el peso de la edad y la sensación de no rendir lo mismo que antes en el escenario.

El pasado jueves (12 de mayo), Metallica ofreció su último concierto en Brasil, ante más de 60 mil espectadores en el Estadio do Mineirão, en la ciudad de Belo Horizonte. Antes de arrancar con el clásico “Sad But True”, Hetfield, de 58 años de edad, dijo que él y sus compañeros de banda se sentían bendecidos por contar con una base de seguidores tan leal.

Sin embargo, el ambiente se tornó mucho más personal cuando el vocalista rompió en llanto, antes de sincerarse sobre las inseguridades que ahora experimenta sobre el escenario debido a su edad. Recordemos que, cuando Metallica se formó, Hetfield tenía tan solo 18 años de edad.

“Tengo que decirles que no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía un poco inseguro, como si fuera un tipo viejo, como si ya no pudiera tocar… todas esas tonterías que me digo a mí mismo en mi cabeza. Así que hablé con los chicos y me ayudaron, así de simple. Me dieron un abrazo y me dijeron: ‘Oye, si tienes problemas en el escenario, te cubrimos la espalda’. Y les digo, eso significa el mundo para mí”.