Una de las bandas más grandes del rock & roll, y que constantemente es citada como una de las mayores benefactoras del género, es Led Zeppellin. Lo que John Bonham, Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones aportaron a la escena musical de los 60’s y 70’s es inmaculado, ya que lograron llevar al rock de sus inicios más suaves y melosos con The Beatles, por ejemplo; a un lugar mucho más ruidoso y estridente con clásicos como “Immigrant Song” o la propia “Rock and Roll”.

Sin embargo, para nadie es un secreto que la fama y gloria de Led Zeppelin estuvo -y está- ensombrecida por algunas denuncias de plagio.

Naturalmente, hay que recalcar que cualquier grupo que haya pisado esta tierra está, irremediablemente, influenciado por sus predecesores. No hay solista o banda que no haya tomado prestado, robado, mendigado o transformado la propiedad creativa de algún otro colega o modelo a seguir. Ahí tenemos a los Beatles, que fueron un compuesto de Little Richard, Buddy Holly y Chuck Berry; o a los Rolling Stones, que hasta han tildados como “cualquier banda de covers de blues”.

Pero, sin lugar a dudas, Led Zeppelin es el conjunto que más tomó prestado de otros. El caso más célebre es el de Spirit, quienes aseguran sufrieron un plagio de su tema “Taurus” para que Zeppelin pudiera componer la mítica “Stairway to Heaven”. No obstante, en este pleito en particular, la corte ha desestimado una y otra vez las apelaciones de Spirit, fallando cada vez a favor de Jimmy Page y compañía.

Entonces, ¿qué canciones sí fueron plagiadas por Led Zeppelin? A continuación te presentamos 6 de ellas.

‘Babe I’m Gonna Leave You’

Uno de los temas insignia de Led Zeppelin es realmente una reversión del corte folk original de Anne Bredon (1959). No obstante, la interpretación del conjunto se parece más a la reversión que hizo Joan Baez en 1962, para su álbum Joan Baez in Concert.

Bredon, por su parte, fue reconocida como co-autora de “Babe I’m Gonna Leave You” hasta la década de los 80, sin que ella supiera que habían versionado el tema hasta entonces.

‘You Shook Me’

El tema fue publicado originalmente por Muddy Waters, pero ya entonces estaba compuesto por líneas y licks extraídos de la canción de Willie Dixon y Robert Johnson, “Stones in My Passway”.

La canción también fue versionada y publicada por Jeff Beck, antiguo compañero de banda de Page, sólo nueve meses antes de la versión de Led Zeppelin. Sin embargo, Page negó haber escuchado la versión de Beck previo a su lanzamiento.

‘Whole Lotta Love’

Una de las más grandes inspiraciones de Led Zeppelin (y que incluso podría ser considerado como el quinto integrante de la banda) es el icónico bluesman Willie Dixon. En el caso de “Whole Lotta love”, Robert Plant tomó prestada la letra de “You Need Love”, una contribución de Dixon que hizo famosa Muddy Waters en 1962.

‘Bring It on Home’

Nuevamente tomando como inspiración a Willie Dixon, “Bring it On Home” toma prestada, al principio y al final del corte; dos secciones de las profundidades del blues, interpretadas originalmente por Sonny Boy Williamson.

‘The Lemon Song’

Dos íconos del R&B están detrás de la creación de este track. Robert Johnson y su icónica “Travelling Riverside Blues” y luego, de forma bastante dramática, “Killing Floor” de Howlin’ Wolf.

La canción fue finalmente rebautizada como “The Lemon Song” (en honor a la reconocible letra “Travelling Riverside Blues”) y cita a Chester Burnett, alias Howlin’ Wolf, como coautor.

‘Since I’ve Been Loving You’

Aunque no tan evidente como en otros cortes de su discografía, “Since I’ve Been Loving You” se apoya de “Never”, canción original del conjunto californiano Moby Grape.

‘In My Time of Dying’

Aún en la era de ‘Physical Graffiti‘, a mediados de la década de los 70, los préstamos por parte de Led Zeppelin seguían activos. Tal es el caso de la epopeya “In My Time of Dying”, que incluye la oscura obra maestra de Blind Willie Johnson “Jesus Make Up My Dying Bed”, de 1927.