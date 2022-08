Aunque cada banda tiene su propio proceso creativo, a menudo alguien actúa como la fuerza motriz que guía la dirección musical del grupo y contribuye a sus obras. En el caso de Led Zeppelin, el talentoso guitarrista de la banda, Jimmy Page; siempre se destacó como el cerebro, ya que formó al conjunto en primer lugar, escribió la mayor parte de su material original y produjo y diseñó todos sus álbumes.

Es verdad que todos los miembros de Zeppelin fueron esenciales para modelar su sonido único, pero Jimmy Page seguía estando al frente con su excepcional forma de tocar la guitarra, increíbles riffs y habilidad para componer canciones. Sin embargo, sorprendentemente, no contribuyó a dos canciones de Led Zeppelin, que fueron producto del ingenio de Robert Plant y John Paul Jones.

Estas dos canciones fueron “All My Love” y “South Bound Saurez”, incluidas en el octavo y último álbum de estudio de la banda, ‘In Through the Out Door’, publicado en 1979. Mientras que “All My Love” es un emotivo homenaje al hijo de Robert Plant, Karac, quien murió de una enfermedad estomacal en 1977; “South Bound Saurez” es un tema agradable con riffs pegadizos.

Sin embargo, hay una razón por la que la contribución de Jimmy Page y John Bonham en este álbum fue menor, en contraste al anterior catálogo de la agrupación. En aquel momento, Page estaba luchando contra la adicción a la heroína, mientras que Bonham luchaba contra el alcoholismo. Por lo tanto, los dos músicos a menudo no podían aparecer en el estudio de grabación a tiempo.

Por lo tanto, la mayor parte del trabajo se dejaba en manos de Plant y Jones. Page y Bonham llegaban al estudio a altas horas de la noche y añadían sus partes. Así, ‘In Through the Out Door’ se convirtió en el único álbum en el que Bonham no recibió créditos de escritura, y Jimmy Page no participó en la escritura de dos canciones.