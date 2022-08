Por allá de 1992, Metallica y Guns N’ Roses ofrecieron una exitosa gira conjunta de estadios (de la que Kurt Cobain no quizo formar parte), en donde, irremediablemente; consolidaron su estatus como dos de las bandas imprescindibles del rock moderno.

Tuvo lugar en medio de la gira Use Your Illusion de Guns N’ Roses, que promocionaba sus álbumes ‘Use Your Illusion’ I y II; y entre la gira Wherever We May Roam de Metallica y Nowhere Else to Roam, que promocionaba su quinto álbum homónimo.

Es desde entonces que entre Metallica y Guns N’ Roses existe admiración mutua. Y es en este contexto de empatía, que Lars Ulrich nombro aquella canción del amplio catálogo de GN’R que le voló la cabeza y que escuchó por pura coincidencia, mientras abordaba un avión.

Durante una entrevista con Spin (vía Rock Celebrities) en 1999, Ulrich recordó el momento en que estaba en el avión revisando unas cintas que había sacado de su compañía discográfica.

En un momento dado, se encontró con el icónico álbum debut de Guns N’ Roses, ‘Appetite For Destruction’ (1987), y admitió sentirse francamente intrigado por escucharlo en su totalidad. No pasó mucho tiempo antes de darle play, que Ulrich quedó embelesado cuando escucho el segundo corte del elepé, titulado “It’s So Easy”.

“Nunca había escuchado nada con esa actitud. No era sólo lo que se decía, sino cómo lo decía Axl. Era tan venenoso. Era tan jodidamente real y tan jodidamente enfadado”. Spin vía Rock Celebrities.

Escucha a continuación “It’s So Easy”, la canción favorita de Lars Ulrich, cortesía de Guns N’ Roses.