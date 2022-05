Quizás algunos no lo sepan, pero Kurt Cobain, el difunto líder de Nirvana, gozaba de una estupenda relación con Metallica. Además de considerarse gran fanático de los íconos del thrash metal, llegó a sostener una cercana relación con el guitarrista principal del conjunto, Kirk Hamett. La amistad era tal que Hammett, impresionado por su talento, llegó a invitarlo a colaborar con ellos. Sin embargo, la leyenda del grunge se negó.

Fue en 1992 cuando Metallica se embarcó en una gira conjunta con Guns N’ Roses. Tuvo lugar en medio de la gira Use Your Illusion de Guns N’ Roses, que promocionaba sus álbumes Use Your Illusion I y II; y entre la gira Wherever We May Roam de Metallica y Nowhere Else to Roam, que promocionaba su quinto álbum homónimo, Metallica.

Llegado el momento, Hamett le pidió a Kurt Cobain que los acompañara sobre el escenario en uno de los shows de la antes mencionada gira. No obstante, Cobain se negó. Pero si eran tan amigos y existía una admiración mutua, ¿entonces por qué lo rechazó? la respuesta es Axl Rose.

En declaraciones a la revista NME en 2004, Lars Ulrich, quien lamentó profundamente la muerte temprana de Kurt Cobain; aseguró que, siendo fiel a sus principios; el artista decidió no pisar el mismo escenario que Axl Rose, ya que lo consideraba la antítesis del rock & roll.