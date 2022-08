Además de ser el ícono de la guitarra en Guns N’ Roses; Slash ha tenido la oportunidad de trabajar en numerosos proyectos alternos. Él mismo formó Velvet Revolver y Slash’s Snakepit como bandas paralelas y, además, ha colaborado con artistas de la talla de Michael Jackson y Alice Cooper. Sin embargo, no muchos sabrán que, en su amplio catálogo de contribuciones, figura nada más y nada menos que Paulina Rubio.

¡Así como lo escuchas! La “chica dorada” y Slash trabajaron juntos en el sencillo “Nada Puede Cambiarme”, que se desprende de ‘Ananda‘ (2006), octavo disco de Paulina Rubio. En su momento, el elepé gozo de éxito y popularidad en las listas de lo mejor del mundo e, incluso, le permitió a Paulina presentarse en la ceremonia del ganador del Premio Nobel de la Paz.

Entonces, ¿cómo fue que Slash terminó involucrándose en “Nada Puede Cambiarme? En realidad, los músicos no se conocían ni tenían contactos entre sí, salvo un manager que, en aquel momento, trabajaba con Paulina y conocía al guitarrista. Le pidió entonces que escuchara uno de los cortes en los que se estaba trabajando y, si le gustaba, tocara en él. El mismo Slash comentó al respecto:

Yo no conocía a Paulina. En realidad ella era una artista que estaba trabajando con uno de los managers con los cuales yo tenía contacto en ese entonces. Así que él me pidió que tocara una canción y simplemente me gustó (la canción) en cuanto la escuché.

Entonces fui al estudio y conocí a Paulina y grabé la parte de la guitarra y eso fue todo. Realmente nunca lo pensé. Después ella me pidió que hiciera el video y terminé haciéndolo. Creo que salió bastante bien. Fue una de esas cosas que son un poco interesantes y de hecho fue fue una sesión interesante. Nunca pensé que fuera gran cosa como lo fue en su momento“