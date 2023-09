The Strokes, con su apariencia característica de jeans ajustados y cabello suelto, se convirtieron en iconos del indie rock en la década del 2000. Su álbum debut, ‘Is This It‘, dejó una huella tan profunda en la escena musical que incluso rivales como Brandon Flowers de The Killers se sintieron obligados a replantear su sonido.

The Strokes perfeccionaron un estilo de indie rock distintivo que los catapultó a la fama como la banda de guitarras más popular del mundo. El carismático líder de la banda, Julian Casablancas, se convirtió en una figura destacada en la música alternativa, y su influencia se hizo evidente durante toda la década posterior.

A pesar de su éxito, la banda tenía sus propias críticas internas sobre ciertas canciones. Casablancas consideró que “Under Cover of Darkness” era un tanto “cursi”, pero la historia detrás de la composición trata sobre dejar atrás a un ser querido. Hablando con NME, detalló:

“Supongo que se trata de alguien que trabaja en el ejército y tiene novia. Supongo que es cursi, pero se trata de tener que dejar atrás a un ser querido”.

A pesar de la percepción de Casablancas sobre la letra, “Under Cover of Darkness” se convirtió en el sencillo principal de su cuarto álbum, ‘Angles’, marcando su regreso después de una pausa de cinco años. La canción, con la característica voz de Casablancas y guitarras superpuestas, encajó perfectamente con el estilo distintivo de The Strokes.

Aunque la letra pueden parecer más vulnerable y dramática en comparación con algunas de sus canciones anteriores, “Under Cover of Darkness” dista mucho de ser cursi. La repetición de la línea “¿Te esperaré, tú también me esperarás?” a lo largo del track crea un efecto emotivo, y se convierte en un reflejo de las tensiones y sacrificios que rodean a las relaciones en momentos difíciles.

El guitarrista Nick Valensi elogió la canción como un ejemplo de colaboración creativa dentro de la banda, donde todos contribuyeron a la escritura. Esta experiencia les hizo darse cuenta de que su mejor trabajo se lograba cuando unían sus ideas.