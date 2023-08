The Strokes invitó a Regina Spektor al escenario para una rara interpretación de su colaboración de 2004 “Modern Girls and Old Fashion Men” en el estadio Forest Hills de Queens, Nueva York, marcando así la primer vez que cantan juntos en 20 años.

La reunión del sábado (19 de agosto) no solo fue destacada por la vuelta de dos preciados actos locales; sino también por el renacimiento en vivo del corte que apareció por primera vez como lado B del sencillo “Reptilia” del 2004. The Strokes y Spektor interpretaron la canción por última vez en un concierto en The Theatre at Madison Square Garden en Nueva York en 2003.

“Solo tomó 20 años, pero miren quién apareció”, bromeó el líder de The Strokes, Julian Casablancas, mientras Spektor se acercaba al micrófono.

Spektor respondió a la estruendosa aprobación de la multitud gritando: “¡Mi banda favorita en mi ciudad favorita!”. Luego, evaluando la anticipación del público, Casablancas agregó: “Todos conocen la canción”, antes de comenzar.

The Strokes reintrodujeron esta rareza en su repertorio en directo durante su actuación de Año Nuevo de 2019 en Brooklyn, con el abridor Mac Demarco asumiendo las partes vocales de Spektor. En agosto, Weyes Blood se unió al conjunto para la segunda interpretación reciente de “Modern Girls”, durante una parada en el anfiteatro Red Rocks de Colorado.

En otra parte del show, The Strokes presentó a los fans el debut en vivo de “Why Are Sundays So Depressing” de ‘The New Abnormal’ del 2020; así como a la primera presentación en vivo de “15 minutes” de ‘First Impressions of Earth’ desde el año 2006. También tocaron “Fear of Sleep” por primera vez en la historia.

The Strokes todavía tiene un puñado de fechas en festivales internacionales en 2023. Mientras tanto, Regina Spektor se encuentra en medio de una gira de verano por América del Norte, con su propio espectáculo como cabeza de cartel en Nueva York el 24 de agosto.