¿Eres fan de Slipknot pero aún no has tenido la oportunidad de verlos en vivo? Entonces deberías revisar si la banda se presentará en tu localidad o planear un viaje para disfrutar de ellos próximamente, ya que Corey Taylor ha declarado que tiene la intención de continuar como su vocalista únicamente durante los próximos 5 años.

Taylor, que lanzará su nuevo álbum CMF2 el 15 de septiembre 🇲🇽, se encuentra actualmente en una gira en solitario por Norteamérica después de una serie de festivales de verano con Slipknot.

Sin embargo, durante una nueva entrevista con Rock Feed, Taylor minimizó la posibilidad de mantener esta agitada agenda de giras en el futuro a largo plazo.

“Ya dije que físicamente tal vez me quedan cinco años, pero al mismo tiempo hago todo lo posible para tratar de cuidarme, de verdad“.

“Ahora tengo muchos kilómetros encima. Es difícil para mí. La gente no se da cuenta de esto, pero cuando camino, casi siento un dolor constante. Son las rodillas, son mis pies… No soy tan ágil como solía ser. Ya no tengo 35. Es difícil, pero hay maneras de hacer programas que no requieren tanto esfuerzo”.