Aunque The Cure se ha labrado una sólida imagen de conjunto goth, lo cierto es que hay una canción de su discografía, quizás la más famosa de todas, que contradice el concepto por el cual son conocidos mundialmente. Hablamos por supuesto de “Friday I’m In Love”, que se desprende del que muchos consideran el álbum más pop de The Cure, ‘Wish’ (1992).

No solo el ritmo de “Friday I’m In Love” se diferencia del resto de las canciones más oscuras de The Cure, sino también su letra. Sin embargo, de acuerdo al propio Robert Smith, uno de los 5 acreditados en la composición, escribir una “tonta canción pop” es en realidad mucho más complicado de lo que el público podría llegar a creer. En declaraciones a Spin Magazine, dijo:

“Las letras pop verdaderamente tontas son mucho más difíciles de escribir que mis habituales desahogos a través del corazón. Pasé por cientos de hojas de papel tratando de conseguir palabras para este disco. Hay que dar con algo que no resulte irritante, una sencillez e ingenuidad que comuniquen. Siempre hemos hecho canciones pop. Sólo que a veces son demasiado bajas, como desesperadas”.

Si las cosas no podían ser más serendípicas, Smith reveló que grabaron “Friday I’m In Love” un viernes por la noche, así que desde su génesis el sencillo se llamó simplemente “Viernes”. Sobre la inspiración detrás del tema, el cantante confesó que quería replicar la satisfactoria sensación de cuando, finalmente, llega el día viernes.

“Es algo que tienes en la escuela, y mucha gente trabaja en empleos que realmente no disfrutan. Así que esa sensación del viernes por la tarde es algo que esperas con impaciencia”.

En cuanto a la composición musical las cosas fueron muy distintas, pues Smith sufrió de una especie de paranoia pues creía que esos acordes ya los había escuchado antes, y le preocupaba estarlos robando.

“Recuerdo que un viernes por la tarde volvía a casa con el fin de semana libre. Y empecé a pensar en esta secuencia de acordes realmente genial. Estaba a unos 20 minutos del estudio. Así que di la vuelta, volví al estudio y todo el mundo seguía allí”. “Es una progresión de acordes muy buena, no podía creer que nadie más la hubiera utilizado y pregunté a mucha gente por aquel entonces. Pensé, ‘debo de haberla robado de algún sitio, es imposible que se me haya ocurrido a mí'”.

Lanzada como segundo sencillo de su noveno álbum de estudio, ‘Wish’ en mayo de 1992, “Friday I’m In Love” fue un éxito mundial, alcanzando el número seis en el Reino Unido y el número 18 en Estados Unidos, donde también encabezó la lista Modern Rock Tracks. También ganó el premio del público europeo al mejor vídeo musical en los MTV Video Music Awards de 1992.

The Cure – “Friday I’m In Love”