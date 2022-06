Con 14 discos en su haber, Jonathan Davis, de Korn, tiene muy claro cuál es la obra magna de su catálogo. Algo así como su propio ‘Dark Side Of The Moon’, según le ha dicho a Metal Hammer en una nueva entrevista.

El icónico álbum de Pink Floyd de 1973 es uno de los lanzamientos musicales más legendarios de todos los tiempos. Ha pasado un total de 962 semanas en la lista Billboard 200, es decir, más de 18 años y, para muchos, es considerada una pieza cumbre del rock progresivo. Por su parte, el disco de Korn que Davis comparó con él pasó 34 semanas en la propia lista, alcanzando el número 2, y es un favorito personal del vocalista.

Se refiere a nada más y nada menos que ‘Untouchables’, de 2002, cuya realización costó a la banda unos $4 millones de dólares.

“Es un disco muy importante, que no podría hacerse en esta época. Lo llamo el ‘heavy metal de Asia’ por la producción y la calidad del sonido”– declaró Davis.

“La gente lo utiliza para afinar sus altavoces hasta el día de hoy. Es nuestro Dark Side Of The Moon, me encanta. Y eso es exactamente lo que le dije a [el productor] Michael Beinhom: ‘Quiero que esto sea nuestro Dark Side Of The Moon’. Me dijo: ‘Genial, va a llevar mucho tiempo’“.