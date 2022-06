Para nadie es un secreto que una de las influencias más palpables en la obra de Kurt Cobain (y de Nirvana, por supuesto), son los Pixies. En una entrevista que la leyenda del grunge ofreció en 1994 a Rolling Stone, dijo que “la primera vez que los escuchó conectó tan profundamente con ellos, que debería de haber formado parte de la banda, o al menos en una banda de covers de los Pixies”.

Recordemos que, para la composición del icónico ‘Nevermind’, Cobain y el resto de su equipo se inspiraron ampliamente en la dinámica quiet/LOUD/quiet que, como es bien sabido, fue popularizada por el ensamble de Boston en clásicos como su debut, ‘Surfer Rosa’, de 1988, y su continuación, ‘Doolittle‘, de 1989.

“Intentaba escribir la canción pop definitiva. Básicamente estaba tratando de copiar a los Pixies. Tengo que admitirlo. Usamos su sentido de la dinámica, siendo suaves y tranquilos, y luego fuertes y ruidosos”. Kurt Cobain para Rolling Stone, 1994.

Dado que los dos primeros discos de Pixies tuvieron un efecto transformador en toda la comunidad alternativa, no es ninguna sorpresa descubrir que la canción favorita de Kurt Cobain es del ‘Surfer Rosa’.

“Gigantic”, una de las favoritas de los fans, fue la única canción de la época que no fue escrita en su totalidad por el líder Frank Black, ya que la compuso junto con la entonces bajista del grupo, Kim Deal. Es Deal quien hace la voz principal en el tema, y se inspiró en la película de Bruce Beresford de 1986, ‘Crimes of the Heart’, protagonizada por Sissy Spacek y Diane Keaton.

Evidentemente, Cobain quedó impresionado por la canción, que no sólo utiliza la dinámica silencio-sonido-silencio; sino que contiene uno de los estribillos más pegadizos de Pixies, fusionando el filo alternativo con el azúcar del pop, algo por lo que Nirvana se haría mundialmente famoso en el otoño de 1991. En 1992 el líder de Nirvana dijo: “Me gustaría que Kim pudiera escribir más canciones para los Pixies, porque ‘Gigantic’ es la mejor canción de los Pixies y la escribió Kim”.

Curiosamente, Kim Deal reaccionó a la admiración de Cobain con modestia, diciendo a NME: “Bueno, es mejor que alguien diga: ‘Oh Dios, apestas'”.

