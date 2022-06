¡¿Qué es lo que está pasando?!, se preguntan todos los seguidores de The Mars Volta pues, a 10 años del lanzamiento de su último álbum, ‘Noctourniquet’ (2012); tal parece ser que la agrupación se está preparando para lanzar nueva música. O por lo menos eso sugiere su instalación “Voltacube” en Los Ángeles.

En realidad, desde su separación en 2013, The Mars Volta ha insinuado una reunión en varias ocasiones. En 2019, el vocalista Cedric Bixler-Zavala lo confirmó efectivamente cuando le dijo a un fan en Twitter que “estaba sucediendo”. En una actualización posterior, Cedric dijo que la reunión los vería apoyarse fuertemente en material inédito.

Ahora, la banda ha instalado una misteriosa caja en el Grand Park de Los Ángeles, que supuestamente reproduce música nueva de The Mars Volta cuando entras en ella. Pero, como no se permiten teléfonos dentro de la instalación, dicha música aún no se ha compartido en línea. Puedes ver la caja y el teaser a continuación.

L’YTOME HODORXÍ TELESTERION



34.0556° N, 118.2457° W

June 19-21, 12-8pm pic.twitter.com/fpRzUhPScI — THE MARS VOLTA (@themarsvolta) June 19, 2022

The Mars Volta publicó seis materiales discográficos entre 2003 y 2012, antes de separarse en 2013 después de que sus miembros fundadores, Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López, se pelearan. Rápidamente hicieron las paces y formaron una nueva banda, Antemasque. También renovaron su grupo anterior a The Mars Volta, At-the-Drive-In, para un nuevo álbum en 2017.

El año pasado, The Mars Volta lanzó la caja de vinilo ‘La Realidad De Los Sueños’, compuesta por 18 LPs con material inédito de las sesiones de ‘De-Loused in the Comatorium’ y titulada ‘Landscape Tantrums’.También anunciaron en 2021 que pondrían a la venta toda la extensión de su discografía reeditada de forma individual en vinilo.

Mientras tanto, hablando de una reunión en 2019, Bixler-Zavala dijo: