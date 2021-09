Recientemente durante una entrevista para Teleshow, la artista visual chilena, Lisa Cerati quien recientemente se estrenó como conductora, reveló que el siguiente paso de su carrera profesional es enfocarse en el ámbito documental, eligiendo a nada más y nada menos que a su padre, Gustavo Cerati, para iniciar.

Lisa, quien fue criada en Argentina junto a Benito –su hermano quien optó más por un aspecto más experimental de la música como carrera– se define a ella misma como una artista visual que se encuentra en constante estado de cambio.

“El programa se llama Antiarte y se estrena este lunes en Canal (á). Ya hubo una temporada anterior con mi mamá y cuando me preguntó si quería involucrarme, me re copó la idea. Me propusieron conducir desde un lugar muy lúdico. Hicimos un piloto con Zebra, la productora de mi mamá, y por suerte les gustó a los del canal”.

Lisa Cerati en entrevista para infobae