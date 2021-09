El Globe Theatre de la ciudad de Londres dará techo a un concierto solista de Damon Albarn que se transmitirá vía livestream a finales de este mes.

¿La fecha? Incierta todavía, pero el anuncio es oficial, reporta NME, quien también ha confirmado que Damon estará acompañado de la banda que le acompaña en giras, además de su cuarteto de cuerdas que ha comprobado ser un elemento necesario para traer a vida el increíble concepto sonoro del músico.

“Me encanta tocar en el Globe Theatre, puedes ver la luna y todo. Es maravilloso” Damon Albarn para NME

¿Dónde podrás verlo? Mantente pendiente de Doors.Live, ya que será la plataforma encargada en sostener este livestream que hasta el momento está planeado para el 20 de septiembre, asumiendo que todo salga en orden.

¿Lo mejor? ¡Estará disponible para casi todo el mundo! Desde Reino Unido hasta Europa, el continente americano, Asia, Australia e incluso Nueva Zelanda. El costo será de $90.00 mxn por acceso y sí, hay merch disponible para el show:

¡No podemos esperar para escuchar la presentación de ‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows’!