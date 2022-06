En más de 40 años de trayectoria, el guitarrista de Guns N’ Roses, Slash, ha trabajado con cualquier cantidad de cantantes extraordinarios, incluyendo a Axl Rose, Myles Kennedy y Scott Weiland. Sin embargo, incluso alguien de su envergadura tiene a cuatro vocalistas favoritos, según reveló en una entrevista con Forbes por allá del 2018

En una entrevista con la revista Classic Rock en 2016, Slash dijo que The Rolling Stones era una de las bandas que escuchaba mucho cuando era niño:

“Desde el primer día todo eran los Stones, The Yardbirds, Cream y los Kinks. Y tengo que incluir a The Moody Blues porque tuvieron un efecto bastante extraño en mí. Luego, cuando me mudé a Estados Unidos, todo eran grupos como The Doors. A mi madre le gustaba mucha música ecléctica, desde Phoebe Snow hasta The Commodores, pasando por David Bowie y Led Zeppelin. Mis padres estaban en el negocio de la música, así que estuve rodeado de ella 24⁄7″.

Vía Classic Rock.