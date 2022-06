Pese a la discordia que ha separado a Blur y a Oasis desde tiempos inmemoriales, los representantes de cada una de las agrupaciones, Noel Gallagher y Damon Albarn; supieron dejar de lado sus diferencias por un bien mayor en marzo del 2013, cuando actuaron juntos en el Royal Albert Hall de Londres para un concierto benéfico de la asociación altruista Teenage Cancer Trust.

Gallagher, ex integrante de Oasis, afirmó alguna vez -con un dejo de sarcasmo- que deseaba que Albarn, de Blur, “se contagiara de sida y muriera”. Ante tremendas declaraciones, Albarn no pudo más que responder: “No puedo hacer las paces con Noel. El britpop se acabaría y el cielo no permite que admitamos que hemos crecido“.

Sin embargo, aquella noche de primavera del 2013 el deshielo de su relación fue total, ya que Gallagher se unió a Albarn en el escenario para interpretar “Tender”, corte que se desprende del sexto álbum de Blur, ’13’ (1999).

Entonces, Gallagher era el comisionado de una serie de actuaciones en el gran recinto londinense, y hacía tiempo que se rumoreaba que colaboraría con su antiguo rival del rock. Como era de esperarse, la actuación conjunta no se salvó de la polémica, luego de que Albarn empezara a decir “¿Noel? ¿Noel?” durante el set programado con su compañero de banda en Blur, Graham Coxon; además de Paul Weller y el poeta beat británico, Michael Horovitz.

Gallagher salió entre ovaciones mientras tocaba la guitarra para una rendición de “Tender”, con Albarn haciendo lo propio en las seis cuerdas y la voz. Sin embargo, al ex hombre de Oasis le fue imposible ir en contra de su propia naturaleza, y bromeó con NME una noche anterior al espectáculo diciendo que quería tocar “Tender” junto a Damon, “solo porque era demasiado fácil de ejecutar”.

Revive aquel épico momento a continuación: