Aunque fue uno de los sub géneros del rock más populares, en su momento, no todos se sintieron satisfechos cuando el grunge irrumpió en la escena por allá de la década de los noventa. Considerada música depresiva y oscura -en contraposición con corrientes anteriores como el glam rock- algunos colegas de la industria expresaron su frustración hacia el trabajo de personalidades como Kurt Cobain.

Ahí tenemos a Blaze Bayley, ex vocalista de Iron Maiden, quien afirmó que todos los músicos de grunge “miraban a sus zapatos y eran miserables y suicidas”. No olvidemos tampoco la disputa mediática entre Eddie Vedder (Pearl Jam) y Nikki Sixx (Mötley Crüe), que dejó muy en claro que existen perspectivas verticales sobre un mismo tema.

Sin embargo, no todos los involucrados tenían la misma percepción del grunge. Ripper Owens, ex Judas Priest, confesó que el género nacido en Seattle no tuvo nada que ver en la estrepitosa caída del heavy metal y, que incluso, Soundgarden era mucho más heavy que otras bandas conocidas. Hablando con la revista Rolling Stone, Owens dijo:

“En mi opinión, no creo que haya matado a las bandas de metal. Creo que las bandas de metal se mataron a sí mismas. Pasaron de canciones con agallas y algo de sustancia a “Every Rose Has Its Thorn” de Poison. No digo que sea algo malo, pero el metal se volvió soso y cliché, con montones de baladas flotando por ahí. Creo que eso lo mató”. Vía RS.

Ya entrados en materia, el vocalista de 54 años de edad no dudó en ejemplificar sus argumentos:

“Pantera y Metallica siguieron su ejemplo, pero Soundgarden era más pesado que la mayoría de las bandas de metal. Sólo llevaban camisas de franela en lugar de ropa llamativa. Eso era lo que ofendía a los fans del metal. ‘No puedes hacer eso. No puedes llevar pantalones cortos y camisas de franela’. Escuchando ‘Outshined’, ‘Jesus Christ Pose’, el primer álbum de Pearl Jam o Alice in Chains te dabas cuenta de que eran increíbles”. Vía RS.

La popularidad del grunge comenzó a desvanecerse a comienzos del nuevo siglo. De las grandes bandas que dieron vida al movimiento, hasta 2022 solo quedan activas Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Mudhoney y The Melvins. Aún con esto, la influencia del grunge fue determinante en el posterior desarrollo del rock alternativo.