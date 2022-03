Cuando el grunge llegó al mainstream a principios de la década de los 90, los Rolling Stones ya eran veteranos del rock and roll. Como uno de los grupos más famosos de la “invasión británica” de los años sesenta, habían visto surgir y caer imperios musicales y habían absorbido gran parte de la música que salía de Estados Unidos en esa época en su propia paleta sonora.

De hecho, buena parte de su carrera se basó en la reinvención de la música blues estadounidense, como Robert Johnson y B.B. King. A lo largo de los años abrazaron el R&B, soul, funk, disco y todo lo demás. Sin embargo, se opusieron un poco más a las infusiones punk nihilistas del grunge. ¿Y quién podría culparles? En su propio país, las bandas de punk que tantos de estos músicos americanos admiraban habían convertido a los Rolling Stones en un hazmerreír. Incluso Johnny Rotten (Sex Pistols) dijo una vez que le gustaría matar a Mick Jagger y publicar el vídeo.

No es tan sorprendente, entonces, que cuando le pidieron a Jagger que diera su opinión sobre el grunge en 1995, el líder de The Rolling Stones confesara que no era muy fan de Nirvana pero que sí le gustaba Pearl Jam.

“No estoy enamorado de ello en este momento. Nunca me volvió loco Nirvana, demasiado angustioso para mí. Pero me gusta Pearl Jam. Los prefiero a muchas otras bandas. Hay mucha angustia en muchos de ellos. Lo cual es una de las grandes cosas que hay que aprovechar. Pero no soy fan de la morosidad”. Mick Jagger via Rolling Stone.

Sin embargo, Jagger se apresuró a señalar que, a pesar de las diferencias en el sonido y el contenido lírico de ambos géneros; el grunge seguía debiendo mucho al rock de los 60. Durante esa misma entrevista con Rolling Stone, Jagger dijo que si “hay cuatro personas tocando las guitarras y demás, hay mucha influencia de los 60. Puede parecer que tocan lo mismo o que tienen el mismo aspecto en MTV. O hay ciertos cortes de cabello que has visto en los Byrds”.

La admiración de Jagger por Pearl Jam convenció al vocalista para que invitara a Eddie Vedder al escenario a interpretar “Wild Horses” en 2005. Además, Keith Richards pidió a Pearl Jam que actuaran como teloneros de su grupo X-pensive Winos en Nueva York en 1992, en medio de la publicación de su debut ‘Ten’, de 1991, y ‘Vs’ de 1993.