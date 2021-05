La reconocible líder de Evanescence, Amy Lee, reveló recientemente en quién se inspiró para componer “Bring Me To Life”, el sencillo que catapultara a la fama al conjunto de rock alternativo a principios de la década del dos mil.

Lee, de 39 años de edad, habló recientemente con la publicación especializada alemana Sonic Seducer en donde, entre otras cosas; confesó que “Bring Me To Life” fue escrita para su actual esposo, incluso antes de que tuvieran una relación de noviazgo 😱.

“Bring Me to Life” sigue siendo uno de los mayores y más reconocibles éxitos de la década de 2000 en todos los géneros. La canción ha sido certificada como platino o multiplatino en al menos cinco países y sigue siendo el single de Evanescence con más éxito en Billboard, alcanzando el número 5 en la lista Hot 100 y el número 1 en la de Alternative Airplay.

Danzando entre el nu metal, rap rock, hard rock y rock alternativo; “Bring Me To Life” tiene varios significados e inspiraciones; sus temas son un incidente en un restaurante, la apertura de mente y el despertar a las cosas que faltan en la vida de la protagonista.

Durante una entrevista desde una parada de su gira en Tulsa dijo a The Boston Phoenix en 2008:

Me inspiré para escribirla cuando alguien me dijo algo – no lo conocía-, y pensé que podría ser clarividente. […] Estaba en una relación y era completamente infeliz. Pero lo ocultaba. Estaba siendo completamente maltratada y trataba de encubrirlo; ni siquiera lo admitía ante mí misma.

Así que entonces hablé quizás 10 o 15 palabras con este tipo, que era amigo de un amigo.

Amy Lee.