Nacido en Pennsylvania el primero de noviembre del ’96, Gustav Elijah Åhr A.K.A Lil Peep, fue una de las promesas e iconos más grandes del “emo trap” de nuestros tiempos, generando un interesante revival del género entre los adolescentes y retomando muchos de los elementos de esta sub-cultura.

Sin embargo, después de levantar el movimiento de raperos provenientes de Soundcloud y forjar un nuevo escenario para todas las nuevas promesas en este género, Lil Peep falleció a la muy temprana edad de los 21 años.

¿Quién fue Lil Peep, la joven promesa del rap?

Dándose a conocer gracias a su relación con Ghostemane y JGRXXN, quienes prácticamente lo rescataron de un estilo de vida homeless en Los Ángeles al adoptarlo y dejarlo dormir en su estudio, Lil Peep dio sus primeros pasos como vocales de apoyo para uno de ellos y, eventualmente, de manera solista con su primer mixtape titulado ‘Lil Peep; Part One’.

Después haber lanzado su primer material en Soundcloud y haber obtenido 4,000 plays en tan sólo una semana, Peep decidió seguir produciendo y para cuando se decidió a compartir su primer EP titulado ‘Feelz‘, ya era una sensación en la plataforma, por lo que este segundo material tuvo una gigantesca recepción por parte de los usuarios, y le abrieron puertas a que se convirtiera en un fenómeno del internet con ‘Live Forever’.

Además del éxito en plataformas virtuales, Lil Peep se convertió en un artista en toda la extensión de la palabra cuando en 2017 y 2018 lanzó ‘Come Over When You’re Sober‘ PT.I y PT.II.

Ambos proyectos tuvieron un impacto cultural en la juventud de nuestros tiempos de una manera tan amplia, que Peep se convirtió no sólo en un artista reconocido, sino también en un referente para la moda de esos años y un ejemplo a seguir en cuanto a vulnerabilidad y actitud positiva entorno a la deconstrucción en los jóvenes que le seguían.

“Lil Peep siempre fue muy abierto en su discurso; no jodía con nadie que estuviera involucrado en temas de violencia, abuso ó acoso hacia la mujer. A su alrededor se vivía un ambiente seguro y de respeto no importa qué tan drogados ó borrachos estuviéramos.



Lil era un ejemplo a seguir” Fat Nick para Pitchfork

¿Cuándo murió Lil Peep?

En la tarde del 15 de noviembre del 2017, el cuerpo de Lil Peep fue encontrado sin vida por su manager en el tourbus tras haber ingerido una alta dosis de xanax y fentonil.

Mientras que amigos cercanos al artistas siguen abogando que la muerte del artista no fue una simple sobredosis, videos en redes sociales de Peep demuestra que pasó horas consumiendo xanax, fentonil, opioides, hidrocona, oxicodona y oximorfona además de cocaína.

¿De qué murió Lil Peep y cuál fue la causa oficial de su muerte?

Tal y como el reporte forense expedido el 08 de diciembre por la oficina de examinación médica en el condado de Pima demostró, Gustav Elijah Åhr falleció por una sobredosis, sí, pero no necesariamente como resultado de todas las substancias que ingirió; sólo una causó un estrago letal en su cuerpo y esa fue el fentanilo.

El fentanilo es un narcótico sintético que existe dentro de la categoría de opioides, que normalmente es utilizado como anestesia previo a operaciones regulares.

Como ya muchos saben, existen anestésicos que pueden resultar mortales para algunas personas. ¿La razón? El efecto, sin necesidad de una sobredosis, puede bajar el ritmo cardiaco a un punto peligroso del que no hay vuelta atrás.

¿Cuántos discos lanzó Lil Peep antes de su muerte?

Tras haberse consolidado con sus primeros mixtapes y EPs (‘Lil Peep; Part One’, ‘Feelz’ & ‘Live Forever’), Lil Peep se desenvolvió en colaboraciones muy interesantes junto a OMEN XIII & Boy Froot para lanzar ‘In The Bedroom I Confess’ y ‘Mall Musicc’.

Este segundo trajo consigo hits como “She Said” y “Hot Topic”, mismos que se viralizaron rápidamente en el internet.

Con el éxito, tiempo después Peep liberó ‘Hellboy‘, una importante antesala a lo que eventualmente se convertiría en sus dos largas duraciones firmadas bajos sellos discográficos de altura como lo son Awal y claro, Columbia, Sony Music: ‘Come Over When You’re Sober‘ PT.I y PT.II.





Lil Peep vive en la memoria de toda la escena que revivió y de todos los fans a los que acompañó en tiempos depresivos con su música.

¡Descanse en paz, Lil Peep!