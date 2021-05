En una entrevista reciente con Dallas News, el ex-líder de PXNDX, José Madero, dijo no entender por qué la gente lo sigue, si él sufre del Síndrome del Impostor.

Madero, de 40 años de edad, fue incluido en el top ten de los artistas con mayor número de seguidores conectados en transmisiones en vivo por la revista Pollstar. Sin embargo, el propio intérprete no da crédito del logro, pues piensa que es un fraude.

Durante el confinamiento, el artista se propuso presentar por Instagram y de manera gratuita un show de sus discos cada viernes, logrando en total ¡250 mil personas conectadas!

Fíjate que hice una serie de lives en abril y mayo en el que toqué todos mis álbumes, yo veía que se conectaba demasiada gente y yo no entendía qué me veían. Cuando hice la última transmisión de mi disco Psalmos se conectaron 70 mil personas, pero yo como no tenía referencia de otro artistas que hayan logrado esos números, yo decía ‘ah, suena padre’, pero resulta que fue algo fuera de sí. En Pollstar estuve con dos de mis lives en el top ten, donde había artistas como Gwen Stefani.

Pese a lo palpable de su popularidad, Madero confiesa “no creérsela”, y es por eso que toma terapia psicológica desde hace tres años para tratar el trastorno que le aqueja.

Yo sufro el Síndrome del Impostor mucho muy seguido. De esas veces que no crees en ti mismo, que dices ¿por qué hay gente que sigue mi trabajo?’ ¿por qué va gente a verme?, pues van a descubrir eventualmente que soy un fraude. Vía Dallas News.

Durante el aislamiento por la crisis sanitaria, además de terminar su libro de terror para niños, también escribió un disco completo inspirado en padecimientos mentales. Al respecto, dijo:

Después de escribir “Riesgo de Contagio”, que habla de un tipo esquizofrénico; me dio la idea de hacer un álbum completo de trastornos mentales. En todas mis canciones hablo de mí, son cosas reales, yo pienso que todos tenemos nuestras inseguridades, nada más que las mías están un poco más marcadas y no tengo miedo de hablar de ellas, por eso hago canciones al respecto. Vía Dallas News.

Recordando los plagios más vergonzosos de PXNDX

Luego de más de 15 años de trayectoria, PXNDX, la agrupación regiomontana que marcara a toda una generación, se se separó a finales del 2015 argumentando una pausa “indefinida” para recargar energías y volver con más fuerza para grabar un octavo material discográfico. No obstante, a 6 años del anuncio, PXNDX no ha vuelto al estudio – ni a los escenarios- y parecen no estar más interesados en ello.

En este tenor, la discografía de PXNDX es una de las más debatidas, dada la polémica de plagio que le rodea. Recordemos que uno de los elepés más emblemáticos del conjunto, ‘Para Ti Con Desprecio’, se ha cimentado sobre denuncias de plagio a conjuntos internacionales como Fall Out Boy, Inspection 12 y My Chemical Romance.

Otros materiales, como su debut ‘Arroz con Leche’, también incluyen curiosas referencias a Green Day y Allister.