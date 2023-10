En 2003, Chino Moreno, de Deftones, generó controversia con comentarios punzantes en una entrevista, justo antes de que Deftones se uniera a Metallica y otros actos de nu-metal, como Limp Bizkit; en el Summer Sanitarium Tour de Metallica de ese año.

Sin embargo, aunque podría parecer una gran oportunidad, Chino nunca estuvo interesado en la oportunidad de acompañar a Metallica en esa gira. En aquel momento, se oponía a que Deftones participara en el tour, una perspectiva que difería del resto de la banda.

Recientemente, en una conversación con Stereogum, Moreno ofreció una explicación mucho más detallada de sus comentarios y compartió las razones por las cuales inicialmente no deseaba que Deftones se uniera a Metallica.

En este contexto, es importante mencionar que en 2003, Deftones estaban haciendo esfuerzos significativos para evitar ser etiquetados como una banda de “nu-metal”. Por lo tanto, unirse al grupo de bandas de nu-metal en la gira de Metallica no encajaba con sus objetivos y principios.

Pero al final, girar con los ídolos del thrash metal se tradujo en una auténtica exposición mediática. Veinte años después, Chino Moreno finalmente reconoció que el Summer Sanitarium Tour 2003 de Metallica fue una explosión para Deftones, e incluso admite que se comportó un tanto “como un idiota”.

“Fue una de esas decisiones difíciles que simplemente no quería tomar. Sé que probablemente no fue lo mejor para nosotros como banda en aquel momento, tocar en un estadio donde caben 70 mil personas y está prácticamente vacío… Estás tan desconectado de la gente”.

“Fue una gran oportunidad y no quiero parecer desagradecido, pero no quería hacerlo. Así que cuando me preguntaron al respecto, simplemente di mi opinión de que no estaba realmente interesado… Y resultó que simplemente estaba siendo un idiota”.