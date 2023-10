El icónico debut discográfico de Oasis, ‘Definitely Maybe’ (1994), del que se desprenden sencillos como “Supersonic” y “Live Forever”, cumplirá su 30 aniversario en 2024. Para celebrarlo, Liam Gallagher ha confirmado que saldrá de gira junto al guitarrista original de Oasis, “Bonehead”, y tocarán los clásicos del álbum, además de algunos otros temas que se estrenaron durante la misma época.

Los fanáticos han estado esperando noticias del muy anticipado tour desde que el menor de los Gallagher confirmó a principios de este año su intención de tocar ‘Definitely Maybe‘ en su totalidad. Incluso adelantó que interpretaría algunos “traviesos” lados B, como “Half the World Away”, escrita y compuesta por su hermano mayor, Noel Gallagher.

Ahora, a través de redes sociales, Liam ha compartido todos los detalles de la gira de 12 fechas ‘Definitely Maybe 30 Years’ por el Reino Unido e Irlanda, que comienza en Sheffield el 2 de junio antes de pasar una noche en Cardiff, tres en Londres, tres en su Manchester natal, dos en Glasgow y dos en Dublín.

“Estoy dando vueltas por la casa para anunciar la gira ‘Definitely Maybe’”, dijo Gallagher. “El álbum más importante de los 90 sin excepción. Yo no estaría en ningún lugar sin él y tú tampoco, así que celebremos juntos LG x”. Vía redes sociales.

Un comunicado de prensa (vía NME) promete que, además de los hits de ‘Definitely Maybe‘, Liam incluirá en el set otros sencillos que se publicaron durante la época, probablemente incluyendo “Whatever”, “Fade Away”, “Listen Up” y “Sad Song”.

Publicaciones recientes en Instagram de Liam con el ex guitarrista de Oasis, Paul Arthurs “Bonehead”, sugieren que se unirá a la gira de aniversario de ‘Definitely Maybe‘, ahora que ha vencido al cáncer de amígdalas que le aquejó durante 2022.

Mientras tanto, Liam Gallagher volvió a asociarse con la marca alemana Adidas para lanzar un par edición conmemorativa del modelo adidas SPEZIAL. El LG2 SPZL “Bottle Green“ es el tercer zapato colaborativo del ex líder de Oasis con la marca de las tres rayas, que celebra su décimo aniversario el próximo año. Entérate de los detalles por aquí.