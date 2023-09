Ayer, 21 de septiembre, se llevó a cabo la primera de tres fechas que Depeche Mode ofrecerá en el Foro Sol, como parte de su actual gira Memento Mori World Tour. Se trató de un show largamente esperado por los fans mexicanos del conjunto, pues no teníamos la fortuna de verles en territorio nacional desde hacía 5 años.

La noche comenzó con la presentación de la DJ y productora galesa Kelly Lee Owens, quien será la encargada de abrir las tres fechas de Depeche Mode en México.

Mi madre la Kelly Lee Owens ✨🔥 pic.twitter.com/QH8N8drSYs — Leonardo Vega (@Leo_vega) September 22, 2023

Dear @kellyleeowens, to hear 'Jeanette' live was magical and special.



I went to #MementoMoriTour at #CDMX with my mom and uncle; we lost my grandma during pandemics. 🖤



Thanks. 🫶 pic.twitter.com/QiHanGBDiU — Urdapilleta (@memowakeman) September 22, 2023

Mientras tanto, el ahora duo conformado por Dave Gahan y Martin Gore (tras el fallecimiento en 2022 de su tercer miembro, Andy Fletcher), arrancó con un combo de nuevas temas, “My Cosmos is Mine” y “Wagging Tongue”, que se desprenden de su más reciente álbum, ‘Memento Mori’.

A partir de ahí, el setlist de Depeche Mode siguió una curaduría muy variada, pues ofreció temas de discos como ‘Songs of Faith and Devotion’ (“Walking on my shoes”); ‘Ultra’ (“It’s No Good”); ‘Playing the Angel’ (“Precious“) y ‘Black Celebration’ (“A Question of Lust“).

En cuanto sonaron las primeras notas de “Precious”, un himno clásico de Depeche Mode, estalló la emoción en el Foro Sol. 🤘🏻🔥 pic.twitter.com/1jLxxDzZZ0 — Reforma Gente! (@reformagente) September 22, 2023

Fue hacia el final de la jornada, que Depeche Mode sacó la artillería pesada y tocó algunos de sus más grandes éxitos. Antes del encore, el público disfruto de “Enjoy The Silence”, además de “World in My Eyes”, que se ha convertido en un nostálgico tributo a la memoria de Andy Fletcher, con algunos fanáticos encendiendo luces de color naranja.

La noche cerró con cuatro hitazos del catálogo del conjunto inglés: “Waiting for the Night”, con Peter Gordeno y Christian Eigner en los teclados; “Just Can’t Get Enough”; “Never Let Me Down Again” y “Personal Jesus”.

Depeche Mode se tomará un día de descanso entre jornada y jornada. Es así que los fans mexicanos también tendrán la oportunidad de verles el sábado 23 de septiembre y el lunes 25 de septiembre, ambos días con localidades agotadas.

A continuación, revisa el setlist completo de la primera fecha de Depeche Mode en México, además de algunas fotos y videos del show:

Así luce el Foro Sol desde el aire durante el primer concierto de Depeche Mode. 🤌🏼



📸: @alex_parra_dron pic.twitter.com/ezQOMH4Oqw — Eleva Music (@elevamusicmx) September 22, 2023

No podía faltar esta noche la legendaria "Enjoy The Silence"



Depeche Mode en el Foro Sol#MementoMori #MementoMoriTour #DepecheMode pic.twitter.com/hojSJaAYWL — LaCarteleraMx (@LaCarteleraMX) September 22, 2023

Depeche mode foro sol pic.twitter.com/aY0KddtYkF — ARIEL ALVAREZ (@arielalv1978) September 22, 2023

Personal Jesus – Depeche Mode , anoche en Foro Sol, México 😎🤟🏼🎶🔥, todo un clásico… pic.twitter.com/ARrYa9axer — Jovan (@Jovan_Kazui) September 22, 2023

🎶 Así inició el primer concierto de Depeche Mode en el Foro Sol 🇲🇽 #DepecheMode #MementoMori pic.twitter.com/H5KsoS5IEu — Lalo González (@LaloGonzalezM) September 22, 2023

🎶 Enjoy the silence 🎸 Depeche Mode en el Foro Sol – CDMX 🇲🇽 #DepecheMode #MementoMoriTour pic.twitter.com/aYpcZAC5sz — Lalo González (@LaloGonzalezM) September 22, 2023