Sex Education llega oficialmente a su fin con su cuarta temporada.

Creada por Laurie Nunn, la última temporada de la serie de Netflix se retoma cuando Otis (Asa Butterfield) y Eric (Ncuti Gatwa) se enfrentan a la creación de una nueva clínica sexual en el Cavendish Sixth Form College.

Otis, mientras tanto, también está luchando con la distancia entre él y Maeve (Emma Mackey), que está estudiando en la prestigiosa Universidad de Wallace en Estados Unidos.

El reparto de la última temporada incluye a Dan Levy, estrella de Schitt’s Creek, Thaddea Graham, Lisa McGrillis, Marie Reuther, Jodie Turner Smith y Eshaan Akbar.

¿Qué canciones componen la banda sonora de la cuarta temporada de Sex Education?

Al igual que en temporadas anteriores, Ezra Furman es un colaborador clave de la banda sonora, que incluye tres temas nuevos titulados “You Like Me”, “Tether” y “Honeycomb”.

El resto de la banda sonora incluye otros artistas, como The Cure, Nina Simone, Confidence Man y Pearl Jam.

A continuación puedes ver un desglose por episodios.

Episodio 1

“Take Care Of Business” de Nina Simone

“Close To Me” de The Cure

“Vicious” de Fat Girls

“Boyfriend (Repeat)” de Confidence Man

“Lilac and Black” de Ezra Furman

“Any Way The Wind Blows” de The Cold Stares

“Rain Or Shine” de Five Star

“Forever In Sunset” de Ezra Furman

Episodio 2

“What So Never The Dance” de Bootsy Collins

“China In Your Hand” de T’Pau

“Work That Body” de Diana Ross

“I”m Coming Home” de The Staple Singers

“Do The Evolution” de Pearl Jam

“Hold On I”m Comin” de The Voltage

“I Believe In Miracles” de Jackson Sisters

“I Wanna Be Your Dog” de The Stooges

Episodio 3

“She Used To Wanna Be A Ballerina” de Buffy Sainte-Marie

“Way I Walk” de The Cramps

“Dance Across The Floor” de Jimmy “Bo” Horne

“Feels Like I”m In Love” de Kelly Marie

“Respectable” de Mel & Kim

“New Radio” de Bikini Kill

“Love Vibration” de ESSEL

“Cleo” de Shygirl

“Strut” de Elohim & Big Freedia

“BANG” de COBRAH

“Our Lips Are Sealed” de The Go-Go”s

“Tether” de Ezra Furman

Episodio 4

“Whip It” de Devo

“Dream A Dream” de Bic Runga

“Are You Man Enough?” de Four Tops

“Yes I Do” de Stefano Richter & Gabriele Mustafa

“Long Time Gone” de Bachelorette

“Dedicated To The One I Love” de The Mamas & The Papas

Episodio 5

“Rub It In” de Jack Jersey

“Tell Me When” de The Applejacks

“Don”t You Worry” de Don Gardner & Dee Dee Ford

“I Found A Reason” de The Velvet Underground

“Sittin” Pretty” de The Datsuns

Episodio 6

“Chapstick” de Todrick Hall (feat. Trixie Mattel)

“Faith” de George Michael

“Tell You (Today)” de Loose Joints

“With Or Without You” de U2

“The Gnome” de Pink Floyd

“Se Not Speaking” de unofficial

“Strawberry Letter 23” de Shuggie Otis

Episodio 7

“I Got A Name” de Jim Croce

“Push” de Pharoahe Monch

“Youth Against Fascism” de Sonic Youth

“Volunteers” de Jefferson Airplane

“You Like Me” de Ezra Furman

“Last Goodbye” de Jeff Buckley

“This Time Tomorrow (In The Canyon Haze)” de Brandi Carlile

Episodio 8

“2 Become 1” de Spice Girls

“Honeycomb” de Ezra Furman

“Seabird” de Alessi Brothers

“That”s A Bet” de Arnold Albury and The Casuals

“Footloose” de Kenny Loggins

“Colours” de Donovan

“Let It Be” de Aretha Franklin