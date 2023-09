Para nadie es un secreto que Lana Del Rey es una de las intérpretes más reconocidas de los últimos tiempos, y modelo a seguir de las nuevas generaciones. De hecho, es algo que ella misma reconoce, pues en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter admitió que se siente como “la hermana mayor” de las jóvenes estrellas del pop, como Billie Eilish y Olivia Rodrigo.

Cuando se le preguntó cómo procesa ser una inspiración para una generación más joven de músicos, Del Rey respondió:

“Billie y Olivia son tan buenas personas. Me encantan ellas y su música. No es que tengas que ser simpático para ser bueno [en la música]. Pero, si resulta que eres simpático y un gran cantante, me alegro por la cultura”. “Siempre han habido chicas que me dicen cosas así. Las cantantes que he conocido, por grandes o pequeñas que fueran, me escribían cartas. Siempre me sentí como la hermana mayor de casi todas las que conocí”.

Tanto Rodrigo como Eilish se han manifestado sobre cómo les ha afectado la música de Del Rey en el pasado.

Rodrigo entregó a Del Rey el Visionary Award en los Billboard Women in Music Awards a principios de este año. A raíz de esto, los fans pensaron que podría haber una colaboración en camino.

En declaraciones a The Hollywood Reporter sobre Del Rey, Rodrigo dijo: “El trabajo de Lana me enseñó lo eficaz que puede ser el sentimentalismo en la composición de canciones. Ella desafía cualquier estereotipo de lo que debe o no debe ser una mujer que escribe canciones pop”.

Mientras tanto, durante su aparición en el podcast At Your Service de Dua Lipa, Eilish dijo que el álbum debut de Del Rey, ‘Born To Die’, cambió su perspectiva sobre el arte y la creación musical.

“‘Born To Die… Siento que ese álbum cambió la música y especialmente cambió la música para las chicas y el potencial de lo que es posible”.

En otra parte de la entrevista, Del Rey habló sobre su aparición viral en el restaurante Waffle House en Alabama, a principios de este año. Con humor, reconoció que el momento pareció eclipsar el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’.