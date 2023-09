El plazo se ha cumplido y, finalmente, mañana (21 de septiembre), Depeche Mode ofrecerá la primera de tres presentaciones en el Foro Sol capitalino como parte de su actual gira mundial ‘Memento Mori‘. Se espera que el público mexicano disfrute de algunos de sus grandes éxitos, además de temas nuevos que se desprenden de su más reciente esfuerzo discográfico.

La última vez que disfrutamos de Depeche Mode en México fue en 2018, como parte del Global Spirit Tour. Ahora, la visita obedece la promoción de ‘Memento Mori’, su quinceavo material de estudio y el primero del conjunto como un dúo, tras el fallecimiento de Andy Fletcher en mayo del 2022.

En cuanto al setlist, se espera que el conjunto interprete en su mayoría sencillos que se desprenden de ‘Memento Mori’, como “Ghosts Again”, “My Cosmos Is Mine” y “Soul With Me”. El segundo álbum que más protagonismo goza en la jornada es ‘Violator’ (1990), con absolutos clásicos como “Enjoy The Silence” o “Personal Jesus”. ‘Playing the Angel’ (2005), ‘Songs of Faith and Devotion’ (1993) y ‘Black Celebration’ (1986) también figuran en la lista.

De acuerdo a los visto en otras paradas del tour, Depeche Mode interpretará 23 canciones y un encore, incluyendo un emotivo homenaje a Andy Fletcher durante el tema “World In My Eyes”, como ya lo han previsto los fans mexicanos.

Depeche Mode tocará los próximos 21, 23 y 25 de septiembre en el Foro Sol de la Ciudad de México, con localidades agotadas. El acto abridor será la DJ y productora galesa Kelly Lee Owens.

Setlist del más reciente concierto de Depeche Mode