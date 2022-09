Con 15 álbumes en su haber, resulta algo complicado seleccionar los tracks que han “pasado la prueba del tiempo” en la trayectoria de Pink Floyd; sin embargo, David Gilmour tiene una sólida recopilación de 6 temas, que compartió en entrevista con Billboard.

Como parte de un incisivo Q&A, el guitarrista habló sobre aquellas canciones que se han convertido en clásicos absolutos no sólo de Floyd, sino de la música en general y que, irremediablemente, acaban siendo tocadas en directo siempre que existe la oportunidad.

P: “¿Cuáles son los temas de Pink Floyd que realmente te gustan y que han resistido el paso del tiempo?” R: “Shine On You Crazy Diamond” y “Wish You Were Here” son temas destacados. “Comfortably Numb” es otra. “High Hopes” de ‘The Division Bell’ es uno de mis temas favoritos de Pink Floyd de todos los tiempos. “The Great Gig in the Sky”, “Echoes”, hay muchas”. “Para la gira, tenemos una lista de canciones que queremos tratar de decidir y que vamos a ensayar”. Vía Billboard.

Cuantitativamente hablando Gilmour está en lo correcto pues, “Shine On You Crazy Diamond”; “Comfortably Numb”; “Wish You Were Here” y “The Great Gig In The Sky” están en el Top 10 de las canciones más tocadas en directo por Pink Floyd, según Classic Rock.

Sin embargo, la posición número 1 se la lleva un corte que no fue mencionado por el músico, “Money”, tomado del álbum de culto ‘The Dark Side of the Moon‘, que ha sido tocada más de 530 veces desde su concepción en 1973.

A la lista se suman “Us and Them”; “Time”, “One of these Days”; “On The Run” y “Run Like Hell”. “Echoes” aparece en el peldaño 19, mientras que “High Hopes”, favorita personal de Gilmour, no logró el corte del Top 25.

Durante la misma sesión de preguntas y respuestas con Billboard, David Gilmour mencionó a la banda que, según él, “asumió el manto musical” que Pink Floyd originó en su día. Al respecto, comentó: