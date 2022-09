El pasado 12 de septiembre recordamos el 19º aniversario luctuoso de Johnny Cash y, en este contexto, ha resurgido una vieja entrevista con Trent Reznor, de Nine Inch Nails, en la que habla sobre cómo lo hizo sentir el desgarrador cover que Cash hizo de su canción “Hurt”.

Aunque Johnny Cash era una estrella por derecho propio, representante máximo del country, fue su reinterpretación de “Hurt” la que lo reveló ante una nueva generación de fanáticos.

“Hurt” apareció originalmente en ‘The Downward Spiral’ (1994), segundo disco de Nine Inch Nails; mientras que el cover de Cash se incluyó en el cuarto de su épica serie de álbumes ‘American Recording’, bajo la dirección del superproductor Rick Rubin.

“Que Johnny Cash , uno de los mejores cantautores de todos los tiempos, quiera versionar tu canción, es algo que me importa”– dijo Reznor en 2008, platicando con el diario británico The Sun.

Resulta que Reznor y Rick Rubin ya eran viejos conocidos cuando éste último le pidió su autorización para que Cash realizara un cover de “Hurt”, en honor de su amada esposa June Carter.

“Dije que me sentiría muy halagado, pero no me dieron ninguna indicación de que realmente se grabaría”.

“Pasaron dos semanas. Luego recibí un CD por correo. Lo escuché y fue muy extraño. Era otra persona habitando mi canción más personal”.

“Sabía dónde estaba cuando la escribí. Sé en qué pensaba. Sé cómo me sentía. Escucharla fue como si alguien besara a tu novia. Fue invasivo”.