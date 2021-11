El jefe de los Grammys, Harvey Mason Jr; ha respondido a la polémica nominación de Marilyn Manson a un premio en la ceremonia del 2022, tras las múltiples acusaciones de índole sexual en contra del intérprete de “Tainted Love”.

Como se reveló ayer (23 de noviembre), Marilyn Manson está nominado a los Grammy 2022 por su trabajo como artista y compositor en ‘DONDA’ de Kanye West, que está en la lista de candidatos a Álbum del Año.

Paralelamente, Manson se enfrenta actualmente a cuatro demandas por agresión sexual, después de que su ex pareja Evan Rachel Wood, entre otras mujeres; hiciera públicas las acusaciones contra él en febrero.

Preguntado por The Wrap sobre la nominación de Manson a los Grammy, el director general de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., dijo que los Grammy “no restringirán a la gente que puede presentar su material para ser considerado”.

“No miraremos la historia de la gente, no miraremos sus antecedentes penales, no miraremos nada más que la legalidad dentro de nuestras reglas. Si es esta grabación para este trabajo elegible basado en la fecha y otros criterios. Si lo es, pueden someterse a consideración”.

Mason añadió: “Lo que controlaremos son nuestros escenarios, nuestros espectáculos, nuestros eventos, nuestras alfombras rojas. Estudiaremos a cualquiera que pida formar parte de eso, que pida asistir, y tomaremos nuestras decisiones en ese momento. Pero no vamos a restringir a la gente que presente su trabajo para que nuestros votantes decidan”.

Vía The Wrap.