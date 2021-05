La actriz de Game Of Thrones, Esmé Bianco, presentó el pasado 30 de abril una demanda en contra de Marilyn Manson y su antiguo mánager Tony Ciulla en el Tribunal de California. En la demanda, según informa Billboard; Bianco alega que el cantante la agredió sexualmente en varias ocasiones, desde 2009.

La demanda contra Manson (nacido Brian Warner) y su ex gerente, también afirma que Ciulla y su compañía de management violaron las leyes de tráfico de personas al volar a la actriz a Los Ángeles con la promesa de una aparición en un video musical y una película.

Bianco, quien interpretó a “Ros” en el drama de HBO ganador del Emmy, GoT; afirma en la demanda que conoció a Manson por primera vez en 2005 a través de su entonces prometida, y que el cantante mantuvo contacto durante los años siguientes sobre un proyecto cinematográfico y otras oportunidades que no se materializaron. Después de su divorcio en 2007, la demanda afirma que Manson comenzó a insinuarse a Bianco, incluso pidiéndole fotos desnuda.

El cantante supuestamente llevó a Bianco a Los Ángeles a principios de 2009 para trabajar en su vídeo “I Want to Kill You Like They Do in the Movies”, alojándola en su casa en lugar de en un hotel; y filmando el clip con una cámara casera sin la presencia de un equipo profesional. Bianco afirma en la demanda que le dieron drogas y alcohol, pero no comida, y que le dijeron que llevara lencería como “disfraz” para el rodaje.

Además de estas privaciones, la Sra. Bianco fue amenazada y golpeada físicamente por el Sr. Warner. El Sr. Warner le dijo repetidamente a la Sra. Bianco que iría a su habitación y la violaría durante la noche. Tenía rabietas en las que destruía el equipo de grabación y lanzaba objetos por la habitación. Obligó a la Sra. Bianco a ver una película extremadamente violenta que le provocó un desmayo. Intentó obligarla a realizar actos sexuales ante la cámara con otra mujer que estuvo presente durante todo el rodaje. Vía Billboard.

El documento también afirma que Manson encerró a la actriz de 39 años en un dormitorio y supuestamente la ató a un reclinatorio antes de electrocutarla y golpearla con un látigo que, según él, utilizaban los nazis.

La Sra. Bianco creía que si protestaba por cualquiera de estos tratos, sería considerada poco profesional y se le prohibirían futuras oportunidades profesionales, o peor aún, que el Sr. Warner seguiría perjudicándola. La demandante nunca ha visto ninguna grabación y, según se sabe, nunca se ha publicado. Vía Billboard.

Según la demanda de Bianco, ella y Manson comenzaron una relación sexual en 2009, cuando el cantante la visitó en Londres y tuvieron sexo consensual.

Durante el tiempo que vivieron juntos, soportó supuestos “abusos constantes” por parte del cantante, de quien se afirma controlaba sus movimientos; la mantenía despierta durante días; la encerraba en su apartamento durante la noche y no la dejaba recibir visitas ni salir sin permiso.

La declaraciones de Esme Bianco respaldan lo declarado por su colega actriz, Evan Rachel Wood (Westworld); quien a principios del 2021 finalmente le puso nombre a las acusaciones de abuso físico, sexual y psicológico que sufrió a manos de Marilyn Manson durante los tres años de relación sentimental que sostuvieron, del 2007 al 2010.