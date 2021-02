En el pasado, la actriz y activista estadounidense Evan Rachel Wood había hablado sobre el presunto abuso al que fue sometida por una ex pareja anónima. En una publicación de Instagram la madrugada de este lunes (1ro de febrero), finalmente ha decidido ponerle nombre a dichas imputaciones.

El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson.

Comenzó a prepararme cuando era un adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavó el cerebro y me manipuló para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han solapado, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio.

Evan Rachel Wood vía redes sociales.