Puede que haya sido en 2019, pero es una gozada ver cómo una de las cantantes más importantes no sólo del mundo físicamente, sino de nuestra época y generación, covereó a una las cantantes más increíbles que ha dado el país, a pesar de las críticas de haters y pseudo-melómanos de la escena nacional.

En aquel año, Billie acababa de estrenar el ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘, siendo uno de los momentos claves del arranque de su increíble carrera. Así que cuando decidió conectar con “Eres tú”, track icónico del ‘Déjenme llorar’ lanzado en el 2012, no sólo los fans de Carla Morrison quedaron estupefactos, sino también los de Billie Eilish creando así una conexión única.

¿Inesperado? Es correcto. ¿Increíble? Pues créanlo. 2019 fue un año bueno. Cosas muy interesantes sucedieron y justo antes de que una pandemia nos pausara, se abrieron nuevos caminos para la tolerancia en la escena musical y la idea de que, luego de no poder salir, cualquier manifestación artística era respetada.

¿Quieren ver la rolita? Les va a traer memorias. Denle una vuelta por acá:

En otras noticias, así como Billie ama coverear a otras grandes mujeres, detesta que la comparen con muchas otras.