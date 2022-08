A 14 años de su última visita a México, The Mars Volta regresará a territorio nacional, como parte del festival Hipnosis 2022.

En el marco del lanzamiento de un nuevo disco autotitulado, disponible el próximo 16 de septiembre a través de Cloud Hill; el conjunto liderado por la dupla Zavala- López protagonizará el evento especializado en rock, psicodelia y géneros afines, que se llevará a cabo por primera vez en el Parque Bicentenario de la CDMX.

La cita es el próximo 05 de noviembre y los boletos ya están disponibles a través de Boletia, con costos que oscilan entre los $1,800 y los $3,000 pesos, más cargos por servicio.

El cartel de la edición 2022 del festival Hipnosis no tiene desperdicio pues, además de The Mars Volta, el line up se engalana con las actuaciones de Chicago Batman, The Black Angels, Primus (con un show especial en donde tocan ‘A Farewell to Kings’ de Rush) y la promesa de un headliner más.

The Mars Volta publicó su último trabajo, ‘Noctourniquet’, en 2012, antes de que la dupla titular del proyecto tomara caminos separados. A principios de este año, el grupo regresó con el tema caribeño “Blacklight Shine” y después con el número electrónico, “Graveyard Love“. Un último sencillo, “Vigil”, fue presentado junto con el anuncio del nuevo disco.