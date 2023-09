Bad Bunny ha tenido mucho tiempo para reflexionar este año, luego de haberse dado un tiempo sabático para descansar. Sin embargo, un tema que no ha dejado de darle vueltas en la cabeza es su derrota en Álbum del Año ante Harry Styles en los Premios Grammy 2023.

La ex-estrella de One Direction, causó sorpresa en la ceremonia de este año en febrero cuando su segundo álbum, Harry’s House, venció a Bad Bunny, Beyoncé, Adele y Kendrick Lamar.

En una nueva entrevista con Billboard, Martínez, de 29 años, dijo que no pensó que le habían robado el premio hasta que vio la reacción de los fanáticos en línea.

“Tal vez no estaban preparados para que un álbum en español ganara el gran premio.



Ni siquiera sentí que me habían robado [el Álbum del Año] hasta que los medios comenzaron a decirlo y vi que todos pensaban que merecía el premio y todos pensaban que era un robo… Fue entonces cuando como que me lo habían robado. Me convenció y dije: ‘Bueno, sí, entonces fue un robo'” – Bad Bunny

Sin embargo, el cantante de “Me Porto Bonito” no se lo reprocha a Styles, a quien vio en un concierto en Los Ángeles este año. Cuando se le preguntó qué pensaba del concierto, Martínez respondió: “Brutal“.

El artista puertorriqueño agregó que Styles salvó su ego al ganarle el premio. “No fue porque no sintiera que lo merecía o porque pensara que no podía ganar. Fue porque realmente no quiero escucharme a mí mismo”, dijo. “Sé que me iba a emocionar. Habría sido poderoso y difícil lidiar con ese orgullo”.

Benito parece no sólo estar en un mejor estado mental a cuando terminó su extensa gira que duró casi dos años. Así que este 2023, es muy posible que regrese.