Después de varios años de giras, estudios de grabación y una de las carreras más exitosas en la historia de la música latinoamericana, Benito Antonio Martínez Ocasio aka Bad Bunny decidió darse un año sabático para replantear su vida y observar su carrera desde una perspectiva más relajada.

Sin embargo, tal y como medios internacionales reportan, Benito no ha sido ajeno al éxito de otros nombres como lo son Peso Pluma, quien definitivamente le robó la corona en la música de habla hispana.

Es por eso que ahora el originario de Puerto Rico parece estar de regreso y completamente fuera de su exhilio.

Con un nuevo álbum en camino y la promesa de un nuevo tour que gire alrededor de este, el conejo malo no dejará al 2023 irse limpio ya que todo parece indicar, que se encuentra trabajando en su estudio personal con diferentes productores y posibles nuevos colaboradores.

¿Esto representa una obvia colaboración con el mexicano, Peso Pluma? Todo parece indicar que sí, y es que luego de haber hecho las paces en Coachella, ambas estrellas podrían aprovechar su fama y oportunidad para crear el nuevo hit que el verano del 2023 sencillamente no tuvo.

¿Cuándo saldrá? No lo sabemos. ¿Ya hay teasers? No, aún no. Sin embargo, es un hecho que Bad Bunny regresará este año con música nueva.