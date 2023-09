Ese 50% menos favorito de Oasis del que tanto disfrutamos hablar, Noel Gallagher, ha ofrecido su granito de arena sobre el estado actual de la industria musical y al parecer, la cosa no pinta tan bien, reporta rockfm.

“Hay que aceptar que las grandes historias que todos vemos en los documentales ya no son posibles.



No creo que la historia de cinco tipos de una finca municipal que van a hacer lo que hicimos nosotros ya no sea posible. Creo que lo de la banda, en este momento, está bastante muerto”.