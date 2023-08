Ayer, jueves 24 de agosto, se llevó a cabo el primero de cuatro espectáculos protagonizados por la megaestrella del pop Taylor Swift en la Ciudad de México, como parte de su actual gira mundial The Eras Tour. Sin duda, esta es una de las giras de conciertos más esperadas de todos los tiempos, especialmente considerando que es la primera vez, en sus más de 15 años de carrera, que Taylor visita México (y Latinoamérica).

Por supuesto, la demanda para este acontecimiento histórico fue sumamente alta y, lamentablemente, muchos “swifties” se quedaron sin boleto para presenciar a la intérprete de “Cruel Summer”.

Pero si por algo somos conocidos los mexicanos es por nuestra aguda capacidad para resolver problemas. En redes sociales, circulan videos en los cuales decenas de fanáticos se aglomeran en las afueras del Foro Sol, con tal de disfrutar de Taylor Swift aunque sea desde la calle.

La recopilación de arriba muestra a muchos fanáticos sin boleto cantando y escuchando el concierto de Taylor afuera del Foro Sol. Se situaron en las escaleras que conectan el Palacio de los Deportes con el Foro Sol, y al otro lado de la Avenida Churubusco. Algunos incluso escalaron árboles y estructuras para tener una mejor vista, sin embargo, fueron retirados por elementos de seguridad, quienes custodiaron las calles durante esta primera fecha de locura.

También en redes sociales aseguran que el público mexicano es uno de los más ruidosos que se haya escuchado en The Eras Tour. Anoche, 65 mil fanáticos disfrutaron del show de 45 temas de Swift que consideró “I Forgot That You Existed” y “Sweet Nothing” como canciones sorpresas, ambas experimentado su estreno en vivo.

