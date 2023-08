Es verdad que Muse es más conocido por ser un grupo de rock, sin embargo, al principio de su carrera exhibían un enfoque más duro, incluso orientado hacía el heavy metal. Es por esta misma razón que, aun en 2023, el conjunto liderado por Matt Bellamy sigue siendo considerado en festivales de este género.

Recientemente, se anunció que el festival Hell & Heaven 2023, que se realizará del 3-4 de noviembre en el Foro Pegaso en Toluca; contará con Muse como uno de sus actos estelares. El trío inglés comparte cartel con otros grandes del metal, incluyendo a Slipknot, Guns N’ Roses y Halloween.

¿Cuáles canciones interpretará Muse en su set? Seguramente algunos grandes éxitos de su catálogo como “Starlight” y “Uprising”, pero, para no desentonar con la jornada, deberían incluir algunas de sus canciones más heavys. A continuación, nuestra propuesta.

“Dead Star”/”In Your World” fueron escritas e incluidas en el en vivo de Muse Hullabaloo Soundtrack, un esfuerzo recopilatorio del 2002. Las canciones se lanzaron como un sencillo de doble cara A para promocionar el disco y como un EP en Japón y Francia. El sencillo alcanzó el número trece en la lista de hits del Reino Unido.

Stockholm Syndrome fue incluida en el tercer álbum de estudio de Muse, Absolution, siendo el primer sencillo de éste y convirtiéndose en unas de las canciones imprescindibles en todos los conciertos. Habla, en efecto, del famoso Síndrome de Estocolmo, pero desde la perspectiva del captor. Es normalmente el penúltimo track en ser tocado, precediendo a Knights of Cydonia.

Una canción sobre vender tu alma al diablo, de ahí la letra oscura y malvada. Algunas de las voces en los versos también tienen efectos que suenan malignos. Esta canción fue votada para incluirse en el álbum Absolution por Dom Howard (baterista) y Chris Wolstenholme (bajista), en contra de Matt Bellamy quien votó por “Fury”.

Sobre este sencillo, que es doble junto a “Feeling Good”; Matt Bellamy explicó: “Esta realmente es genial, es muy completa, pero la letra es simplemente negativa, pura ira y desprecio por el afecto, lo opuesto a “Bliss”. De hecho, está vinculado a un libro que leí llamado “Hyper Space”, que trata sobre cómo todas las leyes de la naturaleza y la física se combinan en la décima dimensión en matemáticas puras para formar un tema principal”.

Lanzada en 2006 en el álbum Black Holes and Revelations, la canción sigue el motivo general del álbum y describe el origen de un asesino, cuyo principal objetivo es disparar a sus “líderes”. Más tarde ese año se lanzó una versión extendida como cara B de “Knights of Cydonia”. Esta versión extendida tiene un interludio instrumental adicional y un puente con más letras que amplían el tema de la original.

“Esto se debe a alucinaciones que tuve de cuchillas triangulares cortándome la parte posterior de mi cabeza. Es una sensación de que se está infiltrando información en su cerebro. Había visto un programa de televisión sobre la guerra psicológica y cómo el gobierno podría controlarnos utilizando un tipo de radiación que envía pulsos a nuestro cerebro. Entonces, los microcortes son cortes en tu ser que no puedes ver ni evitar”– Matt Bellamy sobre ‘Micro Cuts’ en Genius.

“Hysteria” es la octava pista y el tercer sencillo de Absolution y está precedido por un interludio de 40 segundos en el álbum. La canción es una de las más famosas y populares de Muse debido a la increíble línea de bajo interpretada por Chris Wolstenholme. Habla sobre la desesperación de querer algo o alguien que no puedes tener.

“Se trata de un semi-miedo a la evolución de la tecnología y de cómo en realidad está destruyendo a toda la humanidad. Mi temor es que no podamos controlarlo porque se está moviendo más rápido que nosotros, por lo que las canciones me ubican en un lugar en el futuro donde el cuerpo ya no es importante y todos están conectados a una red”– Matt Bellamy sobre ‘New Born’ en Genius.