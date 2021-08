Disney es famoso tanto por ser el emporio del entretenimiento más redituable del planeta, como por ser bastante codo a la hora de repartir ganancias con todos sus colaboradores.

No olvidemos que recientemente Scarlett Johansson demandó a Mickey Mouse por que no le pagó lo que le prometió por ‘Black Widow’, además de incurrir en incumplimiento de contrato. Y sí creían que Disney se ha portado como un verdadero canalla con la señorita Johansson; nada más hay que voltear a ver a los autores de las historias que adapta Marvel Studios, quienes reciben mucho menos que la ex “Viuda Negra”.

Recientemente, The Guardian publicó un extenso artículo que, sustentado por varias fuentes y declaraciones; asegura que Marvel Studios le paga tan solo $5 mil dólares a los escritores de cómics cuyas historias, adaptadas a la pantalla grande, generan ganancias multimillonarias.

Al respecto de esta práctica Ed Brubaker, quien junto a Steve Epting re-introdujo al “Soldado del Invierno” en el UCM, dijo:

–En su mayoría, todo lo que Steve y yo hemos recibido por crear al ‘Soldado de Invierno’ y su línea argumental es un ‘gracias’ aquí o allá, y con los años eso se ha vuelto cada vez más difícil de soportar. Tengo una gran vida como escritor y gran parte de ella se debe a que el Cap y el Soldado de Invierno han atraído a muchos lectores a mis otros trabajos. Pero tampoco puedo negar que me duele el estómago cuando mi bandeja de entrada se llena de gente que quiere comentarios sobre la serie. Vía The Guardian.

El informe indica que los escritores de cómics, quienes trabajan por proyecto; sólo reciben una tarifa fija y y su respectivo pago de derechos. Además cita que son sujetos a contratos abusivos y confusos, que no les permiten exigir mejores compensaciones considerando el éxito de la franquicia.

Tras los efectos de la pandemia, Marvel está listo para recuperar todos los millones que perdió con poderosos estrenos en puerta. Eso incluye a ‘Eternals’; ‘Spider-Man: No Way Home’; ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, entre muchos otros títulos.