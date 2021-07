Ayer 14 de julio se transmitió a través de Disney+ el final de temporada de ‘Loki’, y un par de días antes debutó a través de la misma plataforma ‘Black Widow’, la cinta precuela sobre la agente Natasha Romanoff, en la que Scarlett Johansson hace su última aparición como la Viuda Negra.

Tras el desenlace de dichos títulos, los fanáticos de Marvel se preguntarán qué nuevas historias están por escribirse en esta 4ta Fase del UCM, y lo cierto es que no hay nada de qué preocuparse, pues el estudio tiene un nutrido calendario de estrenos cubierto hasta el 2023.

“Dr. Strange”, “Los Eternos” y la “Capitana Marvel” son algunos de los personajes que harán apariciones en proyectos subsecuentes del UCM. A continuación enlistamos todos los conocidos hasta ahora.

What If?

‘What If…?’ es el proyecto más cercano a estrenarse por parte de UCM. Es la primera y única serie animada de la franquicia, y explorará lo que sucedería si los eventos vistos en las películas de Marvel hubieran sucedido de otra manera, o lo que lo mismo, multiversos. Se estrenará el 3 de septiembre del 2021.

Shang–Chi y la leyenda de los diez anillos

Cuando “Shang-Chi” se incorpora a la organización terrorista conocida como los Diez Anillos, se ve obligado a enfrentarse al pasado que pensó que había decidido dejar atrás.

Se trata de la 25º película del MCU; se estrenará el próximo 3 de septiembre; y tiene como protagonista al maestro del kung-fu y héroe de los cómics, “Shang- Chi”.

Eternals

Anunciada en 2018, ‘Eternals’ se basa en la raza de héroes inmortales creada por Jack Kirby para Marvel. Estos seres poseen poderes sobrehumanos y han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años. Sin embargo, deberán de reunirse para luchar contra los malvados “Desviantes”.

Es dirigida por Chloé Zhao, la gran ganadora de los premios Oscar 2021 por su película ‘Nomadland’, y se estrenará el próximo 5 de noviembre.

Spider-Man: No Way Home

En 2019 ‘Spider-Man Far From Home’ se convirtió en la película más taquillera de Sony, y las negociaciones entre ellos y Marvel han avanzado rápidamente para que ‘Spider-Man: No Way Home’ haga su debut el 17 de diciembre 2021.

Nuestro héroe adolescente arácnido favorito, “Peter Parker” (Tom Holland) regresará en una nueva aventura en la que también veremos de vuelta a su interés sentimental (tanto dentro como fuera de la pantalla) Zendaya 💓 como “MJ”.

¿Lo mejor de todo? Jamie Foxx (“Electro”) y Alfred Molina (“Dr. Octopus”) vuelven en sus icónicos antagónicos de sagas anteriores.

Hawkeye

Las aventuras de “Clint Barton” están lejos de acabarse, y lo veremos en una próxima serie que comparte continuidad con las películas de la fraquicia. Tiene lugar después de los eventos vistos en ‘Avengers: Endgame’ (2019) y presenta a la nueva encarnación del halcón, “Kate Bishop”.

La serié estará disponible a finales de este mismo año en Disney+.

Ms. Marvel

A finales de este mismo año llegara ‘Ms. Marvel’, serie inspirada en la joven heroína “Kamala Khan”, interpretada por Iman Vellani.

Dentro del Universo Marvel, “Kamala Khan” es una adolescente estadounidense-paquistaní de Nueva Jersey con grandes habilidades, que descubre que tiene un gen Inhumano en las secuelas de la “historia inhumana” y asume el rol de ‘Ms. Marvel‘, inspirada en su ídola “Carol Danvers”.

Tras la serie, “Khan” volverá ser vista en la pantalla como parte de ‘The Marvels’, la secuela de ‘Capitana Marvel’.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Definitivamente una de las películas más esperadas por los fanáticos de Marvel es ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, que retomará los eventos vistos en ‘Wandavision’, otra de las mini-series del universo extendido, y nos presentará nuevamente a la “Bruja Escarlata” de Elizabeth Olsen junto al “Dr. Stephen Strange” de Benedict Cumberbatch.

La esperada 28º película del UCM se estrenará el 25 marzo del 2022.

Thor: Love & Thunder

El fandom extrañaba tanto a Natalie Portman como “Jane Foster” que la actriz regresa a las filas de Marvel para protagonizar ‘Love & Thunder’, en donde la veremos convertirse en la poderosa “Diosa del Trueno”.

El hijo de Odín (Chris Hemsworth) también estará de vuelta, en lo que se espera sea una cinta más desenfadada cortesía de Taika Waititi. Llegará a cines el 6 de mayo del 2022.

Black Panther: Wakanda Forever

El lamentable fallecimiento de Chadwick Boseman puso en duda qué es lo que pasaría con ‘Black Panther’; sin embargo, pasada la tormenta el estudio ha retomado planes en Wakanda y sabemos que la hermana del rey, “Shuri” (Letitia Wright) será la nueva protagonista de la historia. La cinta debutará el 8 de julio del 2022.

The Marvels

‘The Marvels’ actúa como la secuela de ‘Capitana Marvel’ (2019), y cuenta por supuesto con el protagónico de “Carol Denvers” junto a “Kamala Khan” de ‘Ms. Marvel’ y “Monica Rambeau”, a quien vimos adquirir sus poderes hacia el final de ‘WandaVision’.

Será la 31º película del UCM y se estrenará el 11 de noviembre del 2022.

The Guardians of The Galaxy: Holiday Special

Marvel cerrará el 2022 con un especial de temporada que servirá tanto como epílogo de ‘Thor Love & Thunder’, como introducción a ‘Guardians of the Galaxy Vol. III’. Será dirigido por James Gunn y se estrenará en diciembre del 2022.

Moon Knight

El héroe de múltiples personalidades, “Marc Spector”, maldecido por el Dios egipcio Khonshu, tendrá su propia serie en Disney+ y el rol protagónico será asumido por Oscar Isaac. Debutará en algún punto del 2022.

She-Hulk

La prima de “Bruce Banner”, “Jennifer Walters”, quien después de una transfusión sanguínea adquiere una versión atenuada de los poderes de “Hulk”, es la protagonista de ‘She-Hulk’, a estrenarse durante 2022.

Viejos conocidos del UCM como el “General Ross”, “Abominación” y el mismo “Hulk” también aparecerán en la mini-serie.

Secret Invasion

Dirigida por Thomas Bezucha y Ali Selim, la serie estará protagonizada por Samuel L. Jackson en el papel de “Nick Fury” y profundizará en su relación con la raza Skrull y la guerra secreta que iniciaron contra el planeta Tierra, tal y como revela la escena postcréditos de ‘Spider-Man: Far From Home’ .

Ant-man and The Wasp: Quantumania

La historia del reino cuántico continuará en la tercera parte de ‘Ant-Man and The Wasp’ en donde se espera que “Kang el Conquistador” (sí, el mismo que vimos al final de ‘Loki’), tome la estafeta de la mano de “Thanos” como el nuevo villano definitivo de la 4ta fase del UCM. Se estrenará el 17 de febrero del 2023

Guardians of The Galaxy Vol III.

Otra absoluta favorita del fandom es ‘Guardians of The Galaxy’, que tras un sin fin de polémica volverá con su tercera parte el próximo 5 de mayo del 2023 de la mano de James Gunn.

Por ahora muy poco se sabe sobre la trama que ofrecerá, salvo que estará conectada con ‘Thor: Love and Thunder’ y ‘The Guardians of the Galaxy: Holiday Special’.

Blade

El cazador de vampiros “Blade” hará su triunfal debut en las nuevas filas del UCM, con una historia que no parece del todo clara y que no será clasificación R, a pesar de el personaje es un poco más oscuro y violento, tal y como su colega “Moon Knight”. Llegará a salas en algún punto del 2023.