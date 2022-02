El Universo Cinematográfico de Marvel ha visto su última película de los Vengadores con ‘Avengers: Endgame’ (2019), como parece haber confirmado el propio presidente y jefe creativo de Marvel, Kevin Feige. Hablando en el más reciente episodio de “Marvel Studios Assembled”, centrado en ‘Eternals’; Feige dijo:

“Marvel Studios y el Universo Cinematográfico de Marvel ya han pasado su décimo aniversario y con el lanzamiento de la última película de los ‘Vengadores’, finalmente hemos completado la Saga del Infinito de 22 películas.” Vía ComicBook.

Con algunos miembros del equipo de los Vengadores todavía vivos, se ha especulado sobre quiénes serán los miembros de la próxima generación del equipo y quién los liderará.

Algunos habían teorizado que “Dr. Strange” sustituiría a “Tony Stark” y/o “Steve Rogers” como líder de facto del equipo, debido al aparente enfoque de la Fase 4 con el antiguo “Maestro de las Artes Místicas” y a la conexión que varios proyectos importantes tienen con ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’.

‘Avengers: Endgame’ sirvió como culminación de la “Saga del Infinito” que comenzó con ‘Iron Man’ en 2008. En ella, todos los superhéroes introducidos en el UCM hasta ese momento se unieron para librar una última batalla contra el Titán Loco “Thanos” y sus fuerzas. La película presenta un gran salto en el tiempo, adelantando el UCM cinco años después de que Thanos reuniera y utilizara las Piedras del Infinito para hacer desaparecer la mitad del universo.

Entonces, ‘Avengers: Endgame’ se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos superando a ‘Avatar’, hasta que la cinta de James Cameron se reestrenó en China. Hasta la fecha, el corte final de Los Vengadores ha ganado $2.700 millones de dólares y es la segunda película más taquillera del mundo.