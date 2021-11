Incluso antes de su estreno oficial (programado para mañana, viernes 5 de noviembre), ‘Eternals’, el nuevo gran ofrecimiento de Marvel Studios, ha obtenido la peor calificación en la historia del UCM por parte de Rotten Tomatoes, el famoso sitio web de agregación de críticas y reseñas.

Ciertamente, Rotten Tomatoes dista mucho de ser un indicador perfecto, pero es lo suficientemente influyente para que incluso la gente que lo odia tome en cuenta sus puntuaciones. Establece el 60% como la línea roja entre lo “fresco” y lo “podrido” y, al momento de la redacción de ésta nota; ‘Eternals’ de Chloé Zhao se encuentra en el 51%, muy por debajo de las anteriores entradas más débiles del MCU: ‘El increíble Hulk’ (67% fresco) y ‘Thor: Un mundo oscuro’ (66% fresco).

La primera incursión de la directora ganadora del Oscar en el UCM cuenta con un reparto A+, que incluye a Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Salma Hayek y Angelina Jolie.

Basada en los cómics de Marvel del mismo nombre, el filme se centra en la raza alienígena inmortal conocida como los Eternos, liderada por la “Sersi” (Hayek) de Chan. Tras los acontecimientos de ‘Vengadores: Endgame’, los Eternos salen de su escondite para salvar a la humanidad de sus malvados homólogos, los Desviantes.

Y aunque la producción cuenta con un talento parecido al de los entrañables ‘Vengadores’; lo cierto es que el desarrollo y la explosividad de la trama no es igual. En su lugar, se mueve entre la exposición y la acción, lo que hace que las 2 horas y 37 minutos parezcan a la vez demasiado largos y demasiado cortos.

Las primeras críticas de la película fueron mixtas, desde “emocionante” 👍🏼 hasta “decepcionante” 👎🏼.

“La escala de Eternals no se parece a nada que hayamos visto hasta la fecha en el MCU (…) termina como una película que simplemente tiene demasiado en su plato”, dijo Digital Spy.

Otras críticas no han sido tan favorables. La BBC juzgó a ‘Eternals’ como “no la peor de las películas de Marvel, pero sin duda la más decepcionante”; mientras que The Guardian dijo que “carece del ingenio desenfadado de las mejores películas de Marvel”. Ouch.

Por supuesto, ‘Eternals’ prepara al menos una secuela y encaja en los planes más amplios de la Fase Cuatro de Marvel; así que muchos incondicionales la verán de todos modos.

Y a pesar de este contratiempo, hay un montón de contenido de superhéroes emocionante que se dirige al multiverso. ‘Spider-Man: No Way Home’ llegará a cines el 17 de diciembre, y en 2022 le seguirán ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’; ‘Thor: Love and Thunder’ y ‘Black Panther: Wakanda Forever’.