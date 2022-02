Hubo muchas sorpresas en el nuevo tráiler de ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’, pero algo que los fans podrían haber pasado por alto en el póster de la película es la aparición del “Deadpool” de Ryan Reynold.

Desde que Disney adquirió 20th Century Fox y su catálogo de películas de Marvel, los fans han querido ver a “Deadpool” interactuar con el elenco de superhéroes del UCM. De hecho, ese momento podría estar a la vuelta de la esquina después de que algunos fans con ojos de águila crean haber visto a Deadpool en el póster de ‘Doctor Strange’, de forma similar a como se encontró el escudo del Capitán Carter como easter egg.

El póster de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ muestra a Benedict Cumberbatch lanzando un hechizo mientras el símbolo de cristal del Sanctum Santorum se rompe en el fondo. Entre los fragmentos de cristal hay imágenes del reparto de ‘Doctor Strange 2’, incluyendo a Benedict Wong, Rachel McAdams, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor y la recién llegada Xochitl Gómez.

Sin embargo, algunos fanáticos han utilizado la lupa para encontrar a quien, supuestamente, se cree es “Deadpool”. Sea quien sea este personaje misterioso, tiene una máscara roja con círculos negros alrededor de los ojos y rendijas blancas que se pueden encontrar en la máscara de “Deadpool”.

Deadpool shushing in the Doctor Strange Multiverse of Madness poster? #DoctorStrange pic.twitter.com/JqYeawKVok — Erin 🌈 (@VeryErry) February 14, 2022

Por supuesto, Marvel Studios no ha confirmado cuándo o dónde hará “Deadpool” su debut en el UCM, aunque si se busca en Google “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, Ryan Reynolds aparece justo al lado de Patrick Stewart en el reparto, quien hizo una aparición en el tráiler.

El creador de “Deadpool”, Rob Liefeld, dijo a ComicBook estar “súper emocionado” de que la tercera película de la saga finalmente se ponga en marcha, aunque advierte que habrá que esperar un poco antes de que comience la producción.