Que The Smile esté en una racha prolífica no significa que Jonny Greenwood vaya a dejar de hacer arte de lujo. El compositor nominado al Oscar acaba de anunciar “268 Years Of Reverb”, una nueva composición para órgano de ocho horas de duración.

Jonny Greenwood anuncia nueva canción en órgano de 8 horas

James McVinnie y Eliza McCarthy interpretarán la pieza el próximo 18 de mayo en la Capilla Octogonal de Norwich (Reino Unido), dentro del Festival Norfolk & Norwich. Sobre esta nueva pieza, Greenwood dijo en un comunicado (a través de Stereogum).

“El órgano es el pulmón y la voz de cualquier edificio donde esté instalado. En una iglesia antigua, el aire pasa por los mismos tubos de órgano, en el mismo espacio, que otros oyentes han experimentado durante siglos. Por eso, escuchar órganos de iglesia es una especie de viaje en el tiempo, lo más cerca que estamos de reproducir fielmente el sonido antiguo”. “En la Capilla Octogonal, son 268 años de tiempo: temporada tras temporada celebrando, compadeciéndose, alabando, llorando, con los mismos sonidos grabados. Este tiempo se mide a lo largo de generaciones, a través de los rituales de la iglesia, y es un recordatorio de que las iglesias son depositarias de los libros de registros parroquiales, además de las Biblias”.

Jonny Greenwood se inspiró en el enfoque clásico de la música india

Al escribir la pieza, el también guitarrista de Radiohead se vio influido por el enfoque clásico indio de las melodías, en el que se introducen gradualmente nuevas notas en solos improvisados. El conocimiento de esta técnica infunde una tensión significativa en la experiencia musical del oyente. El zumbido de la tanpura contribuye a la complejidad y belleza de las texturas con sus armónicos y sobretonos arremolinados.

En la música india, las melodías suelen percibirse como circulares y no lineales. Este concepto se refleja en los primeros y últimos acordes de la composición, que incorporan notas por debajo/por encima de las frecuencias audibles.

The Smile lanzó su segundo disco; Radiohead continúa en pausa

Mientras tanto, Thom Yorke y Jonny Greenwood, junto al baterista Tom Skinner, confirmaron que The Smile seguirá adelante en 2024 con su segundo álbum de estudio ‘Wall of Eyes’, disponible desde el pasado 26 de enero. Luego, en marzo, se embarcarán en otra gira global que arrancará en europa.

Por su parte, el guitarrista Ed O’Brien confirmó recientemente que está “completamente concentrado” en el lanzamiento de su próximo álbum como solista, sucesor de su debut del 2020, ‘Earth’. Entérate de los detalles por aquí.

De esta manera Radiohead, que se mantiene inactivo desde el 2018, cuando ofrecieron su última presentación en los Estados Unidos; permanece en pausa.