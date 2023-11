The Smile regresa con un nuevo álbum titulado ‘Wall of Eyes’, programado para lanzarse el 26 de enero de 2024 a través de XL Recordings.

Este último trabajo del trío compuesto por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead y Tom Skinner consta de ocho temas y fue grabado tanto en Oxford como en los estudios Abbey Road. El álbum incluye arreglos de cuerda de la London Contemporary Orchestra.

Como adelanto, la banda ha compartido la canción que da nombre al álbum, acompañada de un vídeo musical dirigido por el cineasta Paul Thomas Anderson (‘Licorice Pizza’), el cual puedes ver a continuación.

A principios de este año, The Smile reveló que estaban inmersos en la creación de nuevo material, informando en marzo que habían pasado casi dos meses en el estudio. En junio, Greenwood confirmó que el trío tenía “una gran acumulación de ideas” (vía CoS).

En ese mismo mes, The Smile publicó “Bending Hectic”, el primer sencillo de ‘Wall of Eyes’. Durante su gira de verano, la banda interpretó la canción en vivo y presentó otros temas destinados al álbum, como “Read the Room” y “Under Our Pillows”.

Formado por primera vez durante la pandemia de COVID-19 en 2020, The Smile compartió su álbum debut ‘A Light for Attracting Attention’ en mayo de 2022. En diciembre pasado, lanzaron el álbum en vivo ‘The Smile (Live at Montreux Jazz Festival, July 2022)’. La banda ha demostrado ser más que un simple proyecto paralelo de Radiohead con sus actuaciones en directo y ha realizado varias giras.

En México, tuvimos la oportunidad de verles en junio pasado, con dos conciertos en el Auditorio Nacional.

Junto con el anuncio de hoy, The Smile también ha revelado una serie de fechas de gira por el Reino Unido y Europa programadas para marzo de 2024.